Сельчанина подозревают в изнасиловании девочек в Туркестанской области

В Туркестанской области задержали 33-летнего жителя Отырарского района. Мужчину подозревают в изнасиловании несовершеннолетних, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Матери двух девочек обратились в полицию по факту совершения противоправных действий в отношении их дочерей со стороны односельчанина. Мужчина признался в содеянном.

"Расследование дела находится под моим личным контролем. Прошу сохранять спокойствие и ждать результатов расследования в рамках закона", - заявил начальник департамента полиции Туркестанской области Мурат Кабденов.

Создана специальная следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 120 УК РК - "Изнасилование".