Изменится ли для казахстанцев отдых в Турции, рассказали туроператоры

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После разрушительного землетрясения в Турции казахстанцы не сдают, а, напротив, покупают туда путёвки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Среди туристов, у которых поездки запланированы на ближайшие недели, паники нет. Спокойны и те, кто сейчас отдыхает на турецких курортах, сообщают туроператоры.

"Туристы сохраняют спокойствие. С ними связывались. У них нормальное самочувствие. Конечно, все переживают, что такое горе случилось, сопереживают. Туристическая индустрия в Турции развивается, прежде всего, в тех районах, которые землетрясение, слава Богу, не коснулось. Последствия на экономике страны будут, но я думаю, что никаких проблем и ухудшения условий (для туристов - прим. ред.) не произойдёт", - говорит председатель фонда "Туристік Қамқор" Инна Рей.

В уральских турагентствах, к примеру, путёвки продаются активно. Цены остались прежними – сейчас тур на одного человека можно приобрести в среднем за 300 тысяч тенге.

"Спрос никогда не теряется на Турцию. Это основное наше направление. Информации по отменам рейсов не было, все летают. Вчера буквально рейс в Стамбул улетел. Мы сами бронируемся, своих родных бронируем, родителей бронируем на летний сезон", - говорит менеджер турфирмы Юлия Грязнова.

На сегодняшний день заявлений на отмену туров не поступало. Казахстанцы путешествуют в обычном режиме.