Изменить флаг предлагают в Кыргызстане
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Спикер Жогорку Кенеша Нурлан Шакиев и депутат Улан Примов предложили изменить флаг Кыргызстана. Законопроект они вынесли на общественное обсуждение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kaktus Media.
"В этой связи предлагается изменить форму лучей на флаге Кыргызской Республики из волнообразных на форму, четко напоминающую лучи солнца. Для разработки нового эскиза лучей солнца на флаге были привлечены авторы - разработчики данного флага на начальном этапе, которыми проведены математические расчеты, чертежи и сопутствующие работы", - говорится в законопроекте.
Авторы считают, что принятие данного проекта закона не повлечет за собой негативных правовых, правозащитных, социальных, экономических, коррупционных, гендерных и экологических последствий.
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