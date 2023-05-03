Изменились требования к экспертам, проводящих антикоррупционную экспертизу НПА

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Для проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов эксперты будут сдавать письменный экзамен и проходить испытательный срок, передаёт BaigeNews.kz.

Антикор разработал проект соответствующих поправок в Правила конкурсного отбора экспертов.

На электронные адреса кандидатов, допущенных к письменному экзамену, будут направляться проекты НПА с заданием о проведении научной антикоррупционной экспертизы. На подготовку заключения дается два дня.

Испытательный срок устанавливается на 20 рабочих дней, в течение которых кандидат готовит заключение по трём проектам НПА (в том числе уже рассмотренным).

По результатам испытательного срока конкурсная комиссия принимает одно из решений:

о включении кандидата в реестр экспертов;

об отказе кандидату во включении в реестр экспертов.

Также будет внедрён обновляемый реестр экспертов.

Проект размещен на портале “Открытые НПА” до 19 мая 2023 года.