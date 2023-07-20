Изменения в правила прохождения техосмотра внесли в Казахстане

Фото: pxhere.com

Правила прохождения техосмотра изменились в Казахстане. Об этом сообщили в АО "Национальные информационные технологии", передаёт BaigeNews.kz.

Теперь диагностические карты, по которым обнаружены нарушения и признаки проведения фиктивного техосмотра, будут аннулировать. Владельцу авто в таком случае будет направлено SMS с номера 1414 о необходимости повторного прохождения осмотра.

Аннулирование диагностической карты выполняется оператором единой информационной системы "Техосмотр" и рабочей группой во время мониторинга поступающих данных в систему. Новшества связаны с внесёнными изменениями и дополнениями в Правила организации и проведения обязательного техосмотра транспортного средства.

"Ежегодно мы приостанавливаем работу операторов, у которых выявлены фиктивные техосмотры. За 2021 год доступ к системе приостановлен 249 владельцам центров, в 2022 году - 168. При нарушении правил несут ответственность и владельцы центров, и автомобилисты. Не рекомендуем проходить "левый" техосмотр, потому что теперь не только отзывается разрешение на работу у станции техосмотра, но и отменяются все данные техосмотра, выданные этой организацией",- отметил председатель правления АО "Национальные информационные технологии" Ростислав Коняшкин.

Административный штраф за не пройдённый техосмотр – 5 МРП (17 250 тенге в 2023 году).