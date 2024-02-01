Издевавшуюся над ребёнком мать лишили родительских прав в Талдыкоргане
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Нашумевшая история с девятилетним мальчиком, которого мать запирала зимой в сарае в целях воспитания и била, получила продолжение. Специализированный суд по делам несовершеннолетних области Жетысу лишил женщину родительских прав, передаёт BaigeNews.kz.
Кроме того, постановлением Талдыкорганского специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям мать признана виновной в нанесении лёгких телесных повреждений сыну, ей вынесено предупреждение.
В офисе Уполномоченного по правам человека сообщили, что суд принял решение о лишении родительских прав и отца семейства.
Мальчик передан в органы опеки для дальнейшего устройства.
Напомним, представитель омбудсмена по области Жетысу после обращения о нарушении прав несовершеннолетнего создал комиссию, которая выявила, что мать и двое детей жили в обстановке антисанитарии. Женщина не отрицала, что употребляет спиртное и жестоко обращается с детьми.
Органы опеки при сопровождении представителя УПЧ по области Жетысу направили исковое заявление в специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних.
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