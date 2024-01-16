Била и запирала в сарае: мать издевалась над сыном в области Жетысу

Девятилетнего мальчика била родная мать в области Жетысу. Полную жестоких подробностей историю рассказал омбудсмен Артур Ластаев, передаёт BaigeNews.kz.

"Артём Лебедев не раз подвергался физическому насилию со стороны родной матери. По инициативе представительства уполномоченного по правам человека по области Жетысу создана комиссия, в которую вошли руководители отделов образования и здравоохранения Талдыкоргана, региональный детский омбудсмен и представители социальных служб", - сообщил Ластаев.

Члены комиссии посетили дом, в котором живёт семья.

"Мать и двое детей жили в обстановке антисанитарии и полного беспорядка, при этом женщина не отрицала употребления ею спиртных напитков и жестокого обращения в отношении детей. Своего сына, 9-летнего Артёма, Светлана Лебедева запирала в сарае в холод", - уточнил Ластаев.

Органы опеки направили иск в суд о лишении женщины родительских прав. Дело находится на рассмотрении. Старший ребёнок временно помещён в Центр адаптации для несовершеннолетних Талдыкоргана, чтобы защитить его от родной матери.