Избирателей встречали как дорогих гостей — наблюдатель

Фото: Асель Турар

Выборы в Акмолинской области прошли в штатном режиме. Избиратели были активны, на участки приходили в праздничном настроении. Добрых эмоций добавляли музыка и высокий уровень организации на местах, символические презенты и угощения. А на одном из участков гостей порадовала мини-выставка изделий из войлока. Впечатлениями с корреспондентом BaigeNews.kz поделился председатель облфилиала РОО "Центр непартийного наблюдения" Ерлан Закирьянов.

В Акмолинской области, напомним, были организованы 717 избирательных участков, работали 1467 наблюдателей.

"Закреплённые наблюдатели находились на участках посменно: один до обеда, другой после. Я посетил четыре участка — два в пригороде Кокшетау, селе Красный Яр, далее № 41 во Дворце культуры "Достар". И на своём 35-м, на базе средней школы № 16, проголосовал", — отметил собеседник.

Выборы, по словам Закирьянова, прошли в штатном режиме, о нарушениях не сообщается.

"В основном подходили, что-то просили разъяснить. Жители голосовали активно. Например, сразу после обеда урны на участках, где я был, заполнились более чем наполовину. Первыми голосовали по традиции аксакалы, они дисциплинированней. После обеда в основном пошли люди среднего возраста и молодёжь. Нарушений не зафиксировано", — сообщил руководитель центра.

Он напомнил, что работа наблюдателей продолжится до закрытия голосования и далее в процессе подсчёта голосов.

Ерлан Закирьянов отметил высокий уровень организации на избирательных участках.

"Везде пандусы, постелены ковры. В кабинках лампочки, потому что зима и рано темнеет. Понравились отдельные уголки для граждан с ограниченными возможностями. А на одном из участков организовали мини-выставку изделий из войлока. Зимой очень даже актуально. Одним словом, избирателей с раннего утра и весь день ждали как желанных, дорогих гостей. Подготовили небольшие подарки — кружки, футболки, сувениры, ежедневники. Надпись "Я сделал свой выбор!" объединяла, люди чувствовали себя причастными к важному событию. А сегодня, когда грозные вызовы вспыхивают то здесь, то там, сделать правильный выбор как никогда важно", — подчеркнул собеседник.

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Наблюдатель отметил, что акмолинцев отличает высокая избирательная культура.