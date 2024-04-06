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Избежать негативного сценария: Скляр поручил подготовить пункты эвакуации в СКО

Сегодня, 21:13
АВТОР
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primeminister.kz Сегодня, 21:13
Сегодня, 21:13
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Фото: primeminister.kz

Пункты эвакуации населения, запасы продуктов питания, медикаментов. В СКО под руководством первого вице-премьера определили план противопаводковых действий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Сегодня по поручению главы государства для эффективной координации работы по борьбе с паводками в Северо-Казахстанскую область прибыл  первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр. Он провёл оперативное совещание по паводковой ситуации в регионе с участием акима области Гауеза Нурмухамбетова и руководителей госорганов. 

В области складывается непростая паводковая ситуация. Ожидаются резкие повышения уровней воды выше критических отметок. С 5 апреля идет перелив воды через гребень Сергеевского водохранилища.  Первые подъёмы у города Петропавловска ожидаются через 6 дней, а пик половодья на конец апреля. 

Роман Скляр отметил, что нужно приложить все усилия во избежание развития негативного сценария паводка. В частности, необходимо принять исчерпывающие меры для оказания всей необходимой помощи гражданам, пострадавшим от паводков. Важно, чтобы помощь была оказана незамедлительно и без волокиты. 

По итогам совещания первый заместитель премьер-министра поручил руководству области подготовить пункты эвакуации населения, предусмотреть запасы продуктов питания, медикаментов, продолжить разъяснительную  работу среди населения по правилам поведения при возникновении угрозы подтопления, продолжить заполнение мешкотары инертным материалом, с одновременным сосредоточением их в наиболее паводкоопасных местах, вести постоянный мониторинг за скоплением талых вод на полях, обеспечить круглосуточную готовность сил и средств для ликвидации возможных подтоплений, осуществлять круглосуточный мониторинг  за сбросом воды из Сергеевского, Чаглинского и Селетинского водохранилищ.

 

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