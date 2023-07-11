Из-за ветра почти на сутки без света в Уральске остались жители двух тысяч домов

Фото: uralskweek.kz

Из-за порыва ветра в частном секторе Уральска без света остались около двух тысяч абонентов. Накануне там произошло замыкание линий электропередач, которое почти на сутки оставило горожан без электроэнергии в 30-градусную жару, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".

"Сейчас производится поэтапное подключение к электроэнергии. Над устранением работают 40 сотрудников и 10 единиц техники ТОО "ЗапКазРЭК". Всего без света остаются 1 898 частных жилых домов частично в посёлке Деркул, Желаево, в микрорайоне Старый аэропорт и центральный рынок, а также во втором рабочем посёлке", — цитирует издание сообщение пресс-службы ДЧС ЗКО.

Напомним, что из-за жары в Уральске накануне отключились светофоры. А из-за сильного ветра на пассажирский автобус упало дерево. В нескольких районах загорелась степная трава. В посёлке Айтиево Теректинского района пришлось частично эвакуировать людей. Там огнём уничтожило две хозпостройки.