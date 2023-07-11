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Сегодня, 07:12
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150Фото: pixabay
Из-за жары в Уральске отключились светофоры
Светофоры в районе остановки "Революция" и на пересечении улиц Абая и Айтиева не работают. В пресс-службе департамента полиции сообщили, что это связано с отключением электричества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".
Начальник городских сетей Сергей Доля пояснил, что произошло аварийное отключение.
"Светофоры мы не обслуживаем, он они запитаны от наших подстанций. Кабельные линии выходят из строя из-за высокой температуры. Сейчас мы включим свет и светофоры должны заработать", — сказал специалист.
Напомним, что в области объявлено штормовое предупреждение в связи с повышением температуры до 42 градусов. В регионе сохраняется риск возникновения природных пожаров.
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