Из-за угрозы схода лавин закрыта трасса в ВКО

"КазАвтоЖол" объявил об ограничении движения на трассе в Восточно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz.

"С 20:00 в связи с угрозой самопроизвольного схода снежных лавин, введится ограничение движения для всех видов автотранспортных средств на автодороге "Усть-Каменогорск-Алтай-Большой Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" км 6-166, на участке от села Ушановское до города Алтай", — говорится в сообщении.

Напомним, в Восточном Казахстане начали усиленно готовиться к паводкам. В регион прибыли около 50 военнослужащих.