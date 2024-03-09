Из-за угрозы схода лавин закрыта трасса в ВКО
Сегодня, 19:43
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Сегодня, 19:43Сегодня, 19:43
121Фото: pixabay
"КазАвтоЖол" объявил об ограничении движения на трассе в Восточно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz.
"С 20:00 в связи с угрозой самопроизвольного схода снежных лавин, введится ограничение движения для всех видов автотранспортных средств на автодороге "Усть-Каменогорск-Алтай-Большой Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" км 6-166, на участке от села Ушановское до города Алтай", — говорится в сообщении.
Напомним, в Восточном Казахстане начали усиленно готовиться к паводкам. В регион прибыли около 50 военнослужащих.
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