Восточный Казахстан активно готовится к паводкам

Активная подготовка к паводку идёт в Восточном Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Службы гражданской защиты области приведены в повышенную готовность. В регион прибыли около 50 военных из части 68303 МЧС Семея.

"Они будут распределены для мониторинга ситуации и экстренного реагирования на паводки в районы Алтай и Курчум, где на сегодняшний день зафиксировано наибольшее количество снегозапасов: в районе Алтай высота снежного покрова составляет 126 см, в горных районах 138 см, в Курчумском районе – 100 см", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день в регионе обстановка стабильная. С жителями паводкоопасных населенных пунктов провели около 200 рейдов.

ДЧС ВКО рекомендует жителям уже сейчас подготовиться к весеннему периоду: очистить дворовую территорию от снега, арыки и канавы от наледи-это обеспечит отвод талой воды; по возможности иметь в наличии мешкотару и подручные инертные материалы для обваловки.