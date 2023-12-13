Из-за сильных морозов волонтёры решили раздавать чай с бауырсаками в Астане

Столичные волонтёры обходили остановочные комплексы, заходили в салоны автобусов, чтобы угостить кондукторов, водителей и пассажиров чаем и бауырсаками, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Астаны.

В преддверии Дня Независимости Казахстана в столице проходят социальные благотворительные мероприятия под девизом "10 добрых дел". Главная цель – сделать доброе дело для города и его жителей.

Так, в морозные дни волонтеры угостили прохожих горячим чаем и бауырсаками.

"Сейчас в городе мороз усиливается. Отменены занятия в школах. Такими добрыми поступками мы создаем теплую, дружелюбную атмосферу вокруг, учим молодых помогать ближним. Акция будет проводиться на протяжении всего зимнего периода, мы призываем всех присоединиться и оказывать помощь нуждающимся", - призвал волонтёр Айзат Али.

Волонтеры также призвали автовладельцев подвозить бесплатно женщин с маленькими детьми.

Горожане могут присоединиться к эстафете и разместить в рамках акции добра в своих аккаунтах информацию или видео под хештегом #Мейірімдіболуәдет, #Добротаобразжизни #Моднобытьдобрым.