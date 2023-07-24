Из-за селя Шымбулак закрыли для туристов на день

Фото: t.me/shymbulakmountainresort

В понедельник, 24 июля, горнолыжный курорт Шымбулак закрыли для посещения туристов из-за проведения санитарного дня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал администрации курорта.

Поясняется, что на прошлой неделе на речке Малая Алматинка в районе Альп-лагеря Туюк-Су сошёл сель, который привёл к разрушению пешего моста и выходу из строя водозабора.

"Вследствие этого было прекращено водоснабжение на Шымбулаке. Наши специалисты активно работают над очисткой водозаборной станции от иловых масс и скальных пород", — говорится в сообщении.

По данным алматинского департамента по ЧС, из-за увеличения температур и таяния ледников уровень воды в устье Малоалматинского ущелья поднимается, что приводит к появлению грязной воды, непригодной для питья. При этом ситуация в горах Алматы остаётся стабильной и под контролем спасателей. Угрозы прорыва морённых озёр на данный момент нет.