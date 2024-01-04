Из-за сбоев жители Атырау не могут дозвониться до cкорой помощи

Из-за сбоев в информационной системе "Комек" жители Атырау порой не могут дозвониться до "cкорой помощи", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на AtyrauPress.

В скорой помощи с помощью программы "Комек" принимают обращения на телефонный номер 103, назначают бригады и обслуживают граждан.

Не раз из платформы исчезали вызовы и данные пациентов, вследствие чего кареты "скорой помощи" не смогли вовремя доехать до пострадавших при массовой потасовке, к детям с высокой температурой и другим больным, которым требовалась срочная медицинская помощь. По словам специалистов, такие сбои происходят периодически с момента установки программы "Комек" в 2019 году. Когда программа зависает, медперсоналу приходится вручную записывать жалобы населения и передавать информацию бригадам, что отнимает много времени.

"Система автоматизирована. Мы одной кнопкой передаем информацию бригадам, у каждой из которых есть свои планшеты, куда поступают заявки от нас. Они после незамедлительно едут к вызову. Вот такая работа. А когда программа зависает – это хаос. Мы через свои личные мобильные телефоны звоним бригадам, еще раз уточняем их личные телефоны и передаем информацию. А представьте, сколько вызовов в один момент поступают?! К примеру, только за последние сутки к нам поступили свыше 1700 звонков. У нас есть общий чат, где мы обратились к программистам "Комек". Однако разработчики нам ответили спустя 10 часов, то есть на следующее утро. За это время нам успели пожаловаться немало людей, так как они не могли дозвониться до нас. Наша обязанность – спасать жизнь людей, а не переживать из-за нерабочей платформы", - говорит заведующая оперативно-диспетчерским отделом станции скорой помощи Анар Аубакар.

Медики отмечают, что неоднократно обращались в управление здравоохранения с просьбой решить проблему с информационной системой "Комек". В своих письмах они перечислили нарушения, которые многократно зафиксировали с момента внедрения "Комек", заполненные акты. От акимата поступил один единственный ответ: "Будем улучшать". Однако вопрос до сих пор не решён.

По словам директора Атырауской областной станции скорой медицинской помощи Азамата Ерболова, неполадки в системе возникли в связи с увлечением вызовов. Если в обычные дни к ним поступали 700-800 вызовов в сутки, то в эти дни в связи со вспышкой кори количество звонков доходит до 1800.

"Проблема с программой "Комек" у нас имеется. Об этом мы сообщили руководству облздрава. В настоящее время неполадки устранены. К тому же, сейчас увеличилось количество вызовов, в особенности в часы пик, это связано с сезонным ростом вирусных инфекций. Население также жалуется на то, что "скорая" долго добирается на вызовы. Но у нас по протоколу четыре вида срочности. В приоритете 1-я и 2-я категории срочности, это состояние пациента, представляющее непосредственную угрозу его жизни. К таким пациентам едем в первую очередь. По городу работают 32 бригады. И нельзя не отметить тот факт, что некоторые люди обращаются в "скорую" из-за мелочей", - сказал Азамат Ерболов.

В акимате Атырауской области сообщили, что будет назначена официальная проверка.

"В связи с сообщениями о нарушении функционирования информационной системы скорой помощи, будет назначена официальная проверка. Она будет направлена на анализ деятельности станции скорой помощи и Центра цифровизации по использованию информационной системы "Көмек". По итогам проведения данной проверки будут приняты необходимые меры для устранения выявленных недостатков и оптимизации работы системы", - проинформировал заместитель акима области Жасулан Бисембиев.

Систему "Комек" также используют в ряде регионов страны. Что не так с системой "Комек" и как это влияет на оказание скорой медицинской помощи гражданам, читайте в материале BaigeNews.kz.