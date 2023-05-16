Из-за риска пожаров казахстанцам могут запретить ходить в лес летом

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В этом году по прогнозам Казгидромета ожидается жаркое и засушливое лето. Особенно на западе, востоке и юге страны. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Алихан Смаилов, передаёт Baigenews.kz. По его словам, это означает высокий риск пожаров.

"Уже наблюдается осложнение пожарной обстановки в ряде регионов. На прошлой неделе даже в столице ощущалось сильное задымление из-за пожаров на севере Казахстана и в приграничных областях России. При этом, готовность к реагированию на природные пожары не соответствует требуемому уровню. Мы видим, что это приводит к плачевным последствиям", - сказал глава правительства.

Он напомнил, что на прошлой неделе во время тушения крупного пожара в Иле-Алатауском нацпарке погиб сержант Арслан Курманбеков.

"От имени правительства и от себя лично выражаю соболезнования родным и близким погибшего. Министерству по чрезвычайным ситуациям и акимату города Алматы необходимо оказать помощь семье погибшего сержанта", - отметил Смаилов.

В своём докладе он сообщил, что с начала пожароопасного периода уже произошло свыше 120 значимых природных пожаров. Причем, возникли они в большинстве случаев по вине людей.

Зарегистрировано 14 случаев перехода огня с горящей травы и насаждений на жилые дома.

"Это результат недостаточной работы уполномоченных органов по распашке защитных полос, очистке прилегающих территорий от сухостоя, слабая оперативность реагирования чрезвычайных служб и акиматов. Данную работу нужно проводить в максимально сжатые сроки. Необходимо активнее внедрять системы раннего обнаружения природных пожаров. Так, благодаря внедренной на территории национального природного парка "Бурабай" смарт-системе в прошлом году значительно сократились площади пожаров, снизился ущерб от них и повысилась оперативность реагирования", - заявил глава кабинета министров.

Он поручил этот опыт использовать и в других природных парках и заповедниках.

По словам Смаилова, опыт прошлогоднего пожара в Костанайской области показал, что для оперативного тушения лесов министерствам экологии и по чрезвычайным ситуациям необходимо подготовить источники воды и пожарные пруды вблизи лесных насаждений для возможности водозабора не только пожарных автомобилей, но и вертолетов.

"В целом министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с заинтересованными госорганами надо взять на ежедневный контроль реализацию специального Межведомственного плана по предупреждению и ликвидации лесных и степных пожаров в стране. В летний период надо активнее использовать законодательную возможность по штрафованию за нарушения правил пожарной безопасности на природе, а также, в случае необходимости, даже по ограничению количества граждан, отдыхающих в лесонасаждениях", - сказал премьер-министр.

Министерствам по чрезвычайным ситуациям, информации и акиматам следует активизировать разъяснительную работу среди населения по вопросу соблюдения требований пожарной безопасности, отметил он.