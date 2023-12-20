Из-за порыва на теплосетях в нескольких микрорайонах Актау отключили отопление

В Актау в связи с проведением ремонтных работ на тепловых сетях под ограничение поставлены некоторые объекты и жилые дома четырех микрорайонов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города Актау.

"В связи с проведением ремонтных работ на тепловых сетях в 1 и 6 мкр временно под ограничение поставлены некоторые объекты и жилые дома 2,4,5,6 мкр.



Место порыва определено, аварийная группа ведет работы по устранению. Снятие ограничение планируется во второй половине дня", - сообщили в акимате.

Между тем, жители дома №30 14 микрорайона пожаловались на проблемы с отоплением. По их словам, кооператив собственников квартир, обслуживающий данный дом, работает некорректно.

Аким города Актау Улугбек Тналиев встретился с жителями 14 микрорайона.

Он отметил, что ведется работа по регулированию отопления . В частности, в данных домах будет установлен "автоматизированный тепловой пункт".