Из-за порыва на теплосетях в нескольких микрорайонах Актау отключили отопление
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В Актау в связи с проведением ремонтных работ на тепловых сетях под ограничение поставлены некоторые объекты и жилые дома четырех микрорайонов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города Актау.
"В связи с проведением ремонтных работ на тепловых сетях в 1 и 6 мкр временно под ограничение поставлены некоторые объекты и жилые дома 2,4,5,6 мкр.
Место порыва определено, аварийная группа ведет работы по устранению. Снятие ограничение планируется во второй половине дня", - сообщили в акимате.
Между тем, жители дома №30 14 микрорайона пожаловались на проблемы с отоплением. По их словам, кооператив собственников квартир, обслуживающий данный дом, работает некорректно.
Аким города Актау Улугбек Тналиев встретился с жителями 14 микрорайона.
Он отметил, что ведется работа по регулированию отопления . В частности, в данных домах будет установлен "автоматизированный тепловой пункт".
"Основная проблема-плохой теплообмен в доме. Вопрос отопления находится постоянном контроле. Несмотря на то, что тепло поступает в дом, в некоторых квартирах в случае возникновения недостатка тепла, КСК должен проводить работы по регулированию отопления. Для урегулирования этой проблемы будет установлен "автоматизированный тепловой пункт". До этого учреждение, обслуживающее жилое помещение, должно подготовить подвал. Кроме того, поручаю представителям КСК организовать встречи с населением и отчитаться перед жителями о проделанной работе", - сказал аким.
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