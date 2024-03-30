  • 30 Марта, 20:43
  • BAIGENEWS

Из-за паводков движение ограничено на трассах в трёх регионах

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pxhere.com Сегодня, 19:38
Сегодня, 19:38
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Фото: pxhere.com

"КазАвтоЖол" опубликовал информацию о закрытых из-за паводков республиканских трассах, передаёт BaigeNews.kz.

В области Абай движение ограниченно на двух участках республиканских дорог:

  • 30 марта в 14:00 в связи с переливом талых вод введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на 1014-1103 километре автодороги "Омск-Майкапчагай", на участке от села Кокпекты до границы ВКО.
  • 30 марта в 14:00 в связи с резким потеплением и образованием талых вод на реке Жарма, введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на 778-967 километре автодороге "Алматы-Усть-Каменогорск", на участке от Аягоза до Калбатау. Движение легковых автомобилей будет осуществляться через посёлок Жангиз Тобе.

В ВКО:

  • 30 марта в 14:00 часов, в связи с закрытием движения в области Абай, введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на  1090-1256 километре автодороги "Омск-Майкапчагай", участок от границы Абайской области до Зайсана.

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