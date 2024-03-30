Из-за паводков движение ограничено на трассах в трёх регионах
Сегодня, 19:38
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Сегодня, 19:38Сегодня, 19:38
102Фото: pxhere.com
"КазАвтоЖол" опубликовал информацию о закрытых из-за паводков республиканских трассах, передаёт BaigeNews.kz.
В области Абай движение ограниченно на двух участках республиканских дорог:
- 30 марта в 14:00 в связи с переливом талых вод введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на 1014-1103 километре автодороги "Омск-Майкапчагай", на участке от села Кокпекты до границы ВКО.
- 30 марта в 14:00 в связи с резким потеплением и образованием талых вод на реке Жарма, введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на 778-967 километре автодороге "Алматы-Усть-Каменогорск", на участке от Аягоза до Калбатау. Движение легковых автомобилей будет осуществляться через посёлок Жангиз Тобе.
В ВКО:
- 30 марта в 14:00 часов, в связи с закрытием движения в области Абай, введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на 1090-1256 километре автодороги "Омск-Майкапчагай", участок от границы Абайской области до Зайсана.
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