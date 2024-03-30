Из-за паводков движение ограничено на трассах в трёх регионах

Сегодня, 19:38

Сегодня, 19:38

"КазАвтоЖол" опубликовал информацию о закрытых из-за паводков республиканских трассах, передаёт BaigeNews.kz.

В области Абай движение ограниченно на двух участках республиканских дорог:

30 марта в 14:00 в связи с переливом талых вод введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на 1014-1103 километре автодороги "Омск-Майкапчагай", на участке от села Кокпекты до границы ВКО.

30 марта в 14:00 в связи с резким потеплением и образованием талых вод на реке Жарма, введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на 778-967 километре автодороге "Алматы-Усть-Каменогорск", на участке от Аягоза до Калбатау. Движение легковых автомобилей будет осуществляться через посёлок Жангиз Тобе.

В ВКО: