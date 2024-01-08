Из-за непогоды некоторые пригородные маршруты приостановили в Астане
Сегодня, 10:01
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Сегодня, 10:01Сегодня, 10:01
67Фото: baigenews.kz
В столице из-за непогоды приостановили работу некоторых пригородных маршрутов, передаёт BaigeNews.kz.
"В связи с ухудшением погодных условий, временно приостановлено движение пригородных маршрутов №№ 308, 309, 315, 316, 317, 327, 329.
Остальные пригородные маршруты на линии", - сообщили в ТОО "City Transportation Systems".
Напомним, в связи с ухудшением погодных условий на участке трассы "Астана-Ерейментау-Шидерты" закрыли движение.
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