Из-за непогоды некоторые пригородные маршруты приостановили в Астане

Сегодня, 10:01

Сегодня, 10:01

В столице из-за непогоды приостановили работу некоторых пригородных маршрутов, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с ухудшением погодных условий, временно приостановлено движение пригородных маршрутов №№ 308, 309, 315, 316, 317, 327, 329. Остальные пригородные маршруты на линии", - сообщили в ТОО "City Transportation Systems".

Напомним, в связи с ухудшением погодных условий на участке трассы "Астана-Ерейментау-Шидерты" закрыли движение.