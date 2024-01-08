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Из-за непогоды некоторые пригородные маршруты приостановили в Астане

Сегодня, 10:01
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 10:01
Сегодня, 10:01
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Фото: baigenews.kz

В столице из-за непогоды приостановили работу некоторых пригородных маршрутов, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с ухудшением погодных условий, временно приостановлено движение пригородных маршрутов №№ 308, 309, 315, 316, 317, 327, 329.

Остальные пригородные маршруты на линии", - сообщили в ТОО "City Transportation Systems".

Напомним, в связи с ухудшением погодных условий на участке трассы "Астана-Ерейментау-Шидерты" закрыли движение.

 

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