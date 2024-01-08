Участок дороги Астана-Ерейментау закрыли из-за погодных условий
Сегодня, 09:30
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:30Сегодня, 09:30
113Фото: Baigenews.kz
В связи с ухудшением погодных условий на участке трассы "Астана-Ерейментау-Шидерты" закрыли движение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата г.Астаны.
"8 января с 9:30 утра в связи с ухудшением погодных условий (порывистый ветер, низовая метель, ограничение видимости) закрыто движение на автодороге республиканского значения "Астана-Ерейментау-Шидерты 16-159 км" участок "г.Астана-г.Ерейментау" для всех видов транспортных средств", - говорится в сообщении.
Ранее также сообщалось, движение автотранспорта ограничили на 10 участках автодорог республиканского значения в четырёх областях Казахстана.
Самое читаемое
- Пропавшую больше 10 дней казахстанку нашли полицейские
- Трагедия на руднике "Майкаинзолото": к поискам людей подключили дроны
- Вторая ракетка Казахстана победила в финале турнира в Австралии
- Карагандинский зоопарк просит жителей сдавать свои новогодние ёлки для зверей
- В Кокшетау в 2024 году начнут строить ТЭЦ