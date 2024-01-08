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Участок дороги Астана-Ерейментау закрыли из-за погодных условий

Сегодня, 09:30
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Baigenews.kz Сегодня, 09:30
Сегодня, 09:30
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Фото: Baigenews.kz

В связи с ухудшением погодных условий на участке трассы "Астана-Ерейментау-Шидерты" закрыли движение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата г.Астаны.

"8 января с 9:30 утра в связи с ухудшением погодных условий (порывистый ветер, низовая метель, ограничение видимости) закрыто движение на автодороге республиканского значения "Астана-Ерейментау-Шидерты 16-159 км" участок "г.Астана-г.Ерейментау" для всех  видов транспортных средств", - говорится в сообщении.

Ранее также сообщалось, движение автотранспорта ограничили на 10 участках автодорог республиканского значения в четырёх областях Казахстана.

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