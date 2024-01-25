Из-за неблагоприятных погодных условий иначе будут учиться школьники в области Абай

В нескольких районах области Абай из-за неблагоприятных погодных условий изменили формат и время начало занятий в школах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на региональное управление образования.

Сообщается, что ученики первых-девятых классов трех школ Аксуатского района переведены на дистанционный формат обучения.

Учащиеся первого - 11 классов двух школ Кокпектинского района занятия начнут в 10:00 часов.

Остальные школы районов и городов учатся в штатном режиме.