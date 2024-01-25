Из-за неблагоприятных погодных условий иначе будут учиться школьники в области Абай
Сегодня, 08:22
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Сегодня, 08:22Сегодня, 08:22
71Фото: baigenews.kz
В нескольких районах области Абай из-за неблагоприятных погодных условий изменили формат и время начало занятий в школах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на региональное управление образования.
Сообщается, что ученики первых-девятых классов трех школ Аксуатского района переведены на дистанционный формат обучения.
Учащиеся первого - 11 классов двух школ Кокпектинского района занятия начнут в 10:00 часов.
Остальные школы районов и городов учатся в штатном режиме.