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Из-за неблагоприятных погодных условий иначе будут учиться школьники в области Абай

Сегодня, 08:22
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 08:22
Сегодня, 08:22
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Фото: baigenews.kz

В нескольких районах области Абай из-за неблагоприятных погодных условий изменили формат и время начало занятий в школах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на региональное управление образования.

Сообщается, что ученики первых-девятых  классов трех школ Аксуатского района переведены на дистанционный формат обучения.

Учащиеся первого - 11 классов двух школ Кокпектинского района занятия начнут в 10:00 часов.

Остальные школы районов и городов учатся в штатном режиме.

 

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