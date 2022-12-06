open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Из-за морозов учеников 0-9 классов второй смены в Астане перевели на дистанционку
phonoteka.org Сегодня, 11:53
162
Сегодня, 11:53
162
Фото: phonoteka.org

Из-за морозов учеников 0-9 классов второй смены в Астане перевели на дистанционку

Учеников столичных школ во вторник, 6 декабря, перевели на дистанционное обучение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного управления образования.

"Управление образования города Астаны сообщает, что в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-9 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения", — говорится в собщении. 

Напомним, сегодня уроки первой смены также отменили для всех школьников и учащихся 1-2 курсов колледжей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#мороз #школьник #дистанционное обучение #Астана
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:53
162
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх