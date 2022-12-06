Из-за морозов учеников 0-9 классов второй смены в Астане перевели на дистанционку

Фото: phonoteka.org

Учеников столичных школ во вторник, 6 декабря, перевели на дистанционное обучение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного управления образования.

"Управление образования города Астаны сообщает, что в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-9 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения", — говорится в собщении.

Напомним, сегодня уроки первой смены также отменили для всех школьников и учащихся 1-2 курсов колледжей.