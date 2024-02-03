Из-за метели трассы закрыты в шести областях Казахстана

"КазАвтоЖол" ввёл ограничение движения для всех видов автотранспорта на восьми участках распубликанских дорог в шести областях, передаёт BaigeNews.kz.

Причиной послужили ухудшения погодных условий.

В Акмолинской области из-за метели и плохой видимости закрыты два участка:

"Екатеринбург - Алматы", 1292-1353 км, от ПВП Жибек жолы до границы Карагандинской области;

"Астана-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау", 35-51 км, от посёлка Кабанбай батыр до границы Карагандинской области.

В Жамбылской области закрыт один участок трассы из-за тумана, ветра и плохой видимости:

"Алматы-Ташкент-Термез", 159-238 км, от села Кенен до села Кайнар. Движение осуществляется через старый перевал Кордай.

В области Жетысу из-за метели ограничено движение на одном участке трассы:

"Ушарал-Достык", 84-184 км, от станции Коктума до станции Достык.

В Карагандинской области движение ограничено на двух участках дорог из-за метели и плохой видимости.

"Екатеринбург - Алматы", 1353-1373 км, от границы Акмолинской области до посёлка Осакаровка;

"Астана-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау", 51-266 км, от границы Акмолинской области до Темиртау.

В Костанайской области в связи с ухудшением погодных условий в области Улытау закрыт один участок:

"Жезказган-Петропавловск", 252-335 км, от границы области Улытау до Аркалыка.

Ещё один участок трассы закрыт в области Улытау:

"Жезказган-Петропавловск", 137-252 км, от посёлка Улытау до границы Костанайской области.

К этому часу, на автодорогах республиканского значения задействовано 542 единиц техники и 863 человек.

Напомним, на 4 февраля в большинстве регионов страны объявлено штормовое предупреждение.