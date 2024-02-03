Из-за метели трассы закрыты в шести областях Казахстана
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"КазАвтоЖол" ввёл ограничение движения для всех видов автотранспорта на восьми участках распубликанских дорог в шести областях, передаёт BaigeNews.kz.
Причиной послужили ухудшения погодных условий.
В Акмолинской области из-за метели и плохой видимости закрыты два участка:
- "Екатеринбург - Алматы", 1292-1353 км, от ПВП Жибек жолы до границы Карагандинской области;
- "Астана-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау", 35-51 км, от посёлка Кабанбай батыр до границы Карагандинской области.
В Жамбылской области закрыт один участок трассы из-за тумана, ветра и плохой видимости:
- "Алматы-Ташкент-Термез", 159-238 км, от села Кенен до села Кайнар. Движение осуществляется через старый перевал Кордай.
В области Жетысу из-за метели ограничено движение на одном участке трассы:
- "Ушарал-Достык", 84-184 км, от станции Коктума до станции Достык.
В Карагандинской области движение ограничено на двух участках дорог из-за метели и плохой видимости.
- "Екатеринбург - Алматы", 1353-1373 км, от границы Акмолинской области до посёлка Осакаровка;
- "Астана-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау", 51-266 км, от границы Акмолинской области до Темиртау.
В Костанайской области в связи с ухудшением погодных условий в области Улытау закрыт один участок:
- "Жезказган-Петропавловск", 252-335 км, от границы области Улытау до Аркалыка.
Ещё один участок трассы закрыт в области Улытау:
- "Жезказган-Петропавловск", 137-252 км, от посёлка Улытау до границы Костанайской области.
К этому часу, на автодорогах республиканского значения задействовано 542 единиц техники и 863 человек.
Напомним, на 4 февраля в большинстве регионов страны объявлено штормовое предупреждение.
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