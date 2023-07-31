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208
208Фото: pixabay.com
Из-за коммунальной аварии жители Караганды остались без воды
29 июля, водой залило улицу Назарбаева. Без холодного водоснабжения остались потребители, проживающие по следующим адресам: ул. Назарбаева, 11-35, 20-36, Гоголя 21-31, Чижевского, 11-29, Лободы, 46/2, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.
По информации ТОО "Караганды Су", утечка возникла на водопроводе диаметром 300 мм на улице Назарбаева, 19/1.
Аварийно-восстановительные работы проводятся бригадой Центрального цеха водоснабжения.
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