Из-за чего чаще всего разводятся казахстанцы

За январь-декабрь 2023 года в стране зарегистрировали брак 120,9 тыс. пар, на 6% меньше, чем годом ранее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ranking.kz. Отметим, что показатель стал для РК рекордно низким. Даже в 2008 году, самом скудном на браки в многолетней динамике, пар, официально ставших семьей, было более 135 тыс., притом, что население РК в те годы не достигало и 16 млн человек. А ведь тот год был пиком первого тяжелейшего мирового кризиса этого столетия.

В городах численность зарегистрированных браков по итогам января–декабря 2023 года сократилась на 6,4% до 80 тыс., в сёлах - на 5,1% до 40,9 тыс.

Количество разводов также стало для РК рекордно низким: за двенадцать месяцев прошлого года - всего 16,8 тыс., на 5,3% меньше, чем годом ранее. В городах число разводов сократилось на 5,2% за год, до 12,4 тыс., в сёлах - на 5,5%, до 4,4 тыс. пар.

В региональном разрезе больше всего браков заключено в Алматы: 13,1 тыс., на 4% меньше, чем годом ранее.

Далее идут Туркестанская область (11,8 тыс., минус 11,4% за год) и Астана (10,4 тыс., минус 2,8%). Меньше всего браков зарегистрировали в Улытауской области — 1,5 тыс.

Наибольшее количество разводов также зафиксировано в Алматы: 2,3 тыс., на 2,1% меньше, чем годом ранее. Далее идут Карагандинская область (1,5 тыс. разводов) и столица (1,5 тыс.). Меньше всего разводов пришлось на Улытаускую область — всего 198.

Коэффициент брачности в Казахстане по итогам января–декабря 2023 года сократился с 6,46 до 6,07 на 1000 человек. Самый высокий коэффициент брачности зарегистрировали в столице — 7,46 на 1000 человек. В тройку лидеров также вошли Улытауская и Алматинская области. Наименьший показатель — у Туркестанской области.

Коэффициент разводимости составил 0,84 против 0,89 на 1000 человек годом ранее. В региональном разрезе наибольшие коэффициенты разводимости были зарегистрированы в Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Павлодарской областях, наименьший — в Туркестанской области.

Так, по данным Petrelli Previtera, обновленным 4 марта 2024 года, Казахстан — второй в мире по разводимости, после Мальдив. Коэффициент страны составил 4,6 на 1000 человек. Эксперты отмечают, что основными причинами разводов в стране являются вмешательство родственников (61%), отсутствие моральных ограничений (41%), легкий процесс развода (25%). Также среди проблем — сохранение достаточно жёстких гендерных ролей, что уже не подходит современным казахстанцам и казахстанкам, и в целом изменившееся отношение к браку.

Интересно, что, несмотря на более высокий уровень разводов, казахстанцы по-прежнему ценят институт брака. Исследования показывают, что 82,5% молодых людей в РК (18–29 лет) видят свое будущее в браке и с детьми.

В десятке стран-"разведенцев" также оказались Гуам, Россия, Молдова, Беларусь, Китай, Аруба, Литва, Доминиканская Республика.

Такой же показатель разводимости фиксирует в РК и World Population Review: на начала 2024 года — 4,6 на 1000 человек. Данные других стран немного отличаются, так как период другой, но не критично. Казахстану и в этом рейтинге присвоили 2-е место по разводимости из 105 в мире.

"Лидируют" всё также Мальдивы, а за Казахстаном идут Россия (с коэффициентом 3,9 на 1000 человек), Беларусь (3,5 на 1000 человек) и Китай (3,2 на 1000 человек).

Среди стран СНГ высокий коэффициент разводимости также зарегистрирован в Молдове (6-е место, 3 на 1000 человек) и Украине (7-е место, 2,9 на 1000 человек). В середине рейтинга находятся Кыргызстан (55-е место), Азербайджан (67-е место), Таджикистан (68-е место). А вот в Узбекистане коэффициент разводимости составил лишь 1,1 на 1000 человек, это 80-е место. Схожие данные и у Армении — 1,1 на 1000 человек и 84-е место в мире.

Самые низкие показатели разводимости фиксируются в таких странах как Индия, Мозамбик и Кения. Конечно, это говорит не о том, что в этих странах счастливые браки — просто хуже обстоят дела с правами, больше бюрократических препон и жёстче общественные нормы.