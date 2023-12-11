Из-за аварии порядка 40 объектов Кокшетау остались без тепла
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В Кокшетау порядка 40 многоэтажных и частных жилых домов остались без тепла из-за коммунальной аварии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.
Как сообщил заместитель акима Кокшетау Даулет Жунусов, 10 декабря в 19:00 начаты работы по устранению аварийной ситуации.
"Обнаружено место дефекта тепломагистрали по улице Сабатаева. В настоящее время ведётся работа по устранению неисправности. Ограничено в подачетепла порядка 40 объектов. В основной массе это многоквартирные жилые дома и частный сектор. Планируем закончить восстановительные работы в течении 1,5-2 часов и восстановить тепловой режим", ‒ сказал Жунусов.
В этот же день в Кокшетау на пересечении улиц Габдуллина и Серкебаева выявлен дефект в тепловой камере на коллекторе от магистрального участка теплосети, сообщил генеральный директор "Кокшетау жылу" Руслан Макишев. С обеда и до вечера были ограничены в подаче тепловой энергии 24 объекта.
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