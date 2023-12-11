Из-за аварии порядка 40 объектов Кокшетау остались без тепла

В Кокшетау порядка 40 многоэтажных и частных жилых домов остались без тепла из-за коммунальной аварии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

Как сообщил заместитель акима Кокшетау Даулет Жунусов, 10 декабря в 19:00 начаты работы по устранению аварийной ситуации.

"Обнаружено место дефекта тепломагистрали по улице Сабатаева. В настоящее время ведётся работа по устранению неисправности. Ограничено в подачетепла порядка 40 объектов. В основной массе это многоквартирные жилые дома и частный сектор. Планируем закончить восстановительные работы в течении 1,5-2 часов и восстановить тепловой режим", ‒ сказал Жунусов.

В этот же день в Кокшетау на пересечении улиц Габдуллина и Серкебаева выявлен дефект в тепловой камере на коллекторе от магистрального участка теплосети, сообщил генеральный директор "Кокшетау жылу" Руслан Макишев. С обеда и до вечера были ограничены в подаче тепловой энергии 24 объекта.