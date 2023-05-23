Из-за аварии без воды остались несколько сёл в Карагандинской области

Фото: pibig.info

Жители сразу трёх населённых пунктов в Карагандинской области остались без водоснабжения из-за аварии на водопроводе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на газету "Вечерняя Караганда".

Сообщается, что авария произошла в ночь с 22 на 23 мая около 24:00 на магистральном водоводе диаметром 500 мм. К устранению утечки бригады "Караганды Су" приступили с восьми утра.