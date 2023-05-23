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  • Из-за аварии без воды остались несколько сёл в Карагандинской области
pibig.info Сегодня, 08:45
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Сегодня, 08:45
265
Фото: pibig.info

Из-за аварии без воды остались несколько сёл в Карагандинской области

Жители сразу трёх населённых пунктов в Карагандинской области остались без водоснабжения из-за аварии на водопроводе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на газету "Вечерняя Караганда".

Сообщается, что авария произошла в ночь с 22 на 23 мая около 24:00 на магистральном водоводе диаметром 500 мм. К устранению утечки бригады "Караганды Су" приступили с восьми утра.

 
 
 
 
 
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Публикация от "Вечерняя Караганда" (@vk_gazeta)

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Сегодня, 08:45
265
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