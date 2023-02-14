Из Польши экстрадирован один из руководителей финпирамиды "QI Trade Kazakhstan"

Фото: egemen.kz

Министерством юстиции Польши удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Казахстана о выдаче гражданина "К", разыскиваемого за руководство финансовой пирамидой "QI Trade Kazakhstan" в составе транснациональной организованной группы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Он подозревается в том, что в период с 2018 по 2020 годы в целях хищения чужого имущества, будучи одним из руководителей финансовой пирамиды, организовал незаконную схему по привлечению денежных вкладов в лжепроекты, создав иллюзию выплат больших процентов.

"В результате преступных действий участников организованной группы более 1 345 потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 6,3 миллиарда тенге. После совершения преступлений "К" скрылся от органов уголовного преследования и был объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении.

14 февраля подозреваемый "К" экстрадирован в Казахстан для привлечения к уголовной ответственности.