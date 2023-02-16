Из "Магнума" перекупали лук и перепродавали на рынках - Жумангарин о росте цен на продукты

Фото: pixabay.com

Министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин прокомментировал рост цен на продукты питания в Казахстане, передает BaigeNews.kz.

"Весь прошлый год мы консолидировали финансовые ресурсы в достаточно сложной ситуации. Порядка 100 миллиардов мы собрали, 25 миллиардов выделили на сахар, чтобы закрыть сахарную цену. В ближайшее время запустится четвёртый сахарный завод, который долгое время стоял, он модернизирован. На оставшиеся средства мы закупили в стабилизационные фонды картошку, морковку, лук, капусту. В достаточном объёме, чтобы обеспечить с февраля по май потребность казахстанцев. У нас продукции очень много. Сейчас мы начали интегрироваться. Вот, о чём я говорил в прошлом году, в сентябре. Эта схема начинает работать сейчас", - рассказал он в кулуарах сената.

По словам министра, эту работу не начинали в декабре или январе, потому что Казахстану не хватило бы продукции. Поэтому сейчас начинается экспансия продуктов со стабилизационных фондов по ценам, которые ведомство устанавливает для акиматов.