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  • Из "Магнума" перекупали лук и перепродавали на рынках - Жумангарин о росте цен на продукты
pixabay.com Сегодня, 12:37
128
Сегодня, 12:37
128
Фото: pixabay.com

Из "Магнума" перекупали лук и перепродавали на рынках - Жумангарин о росте цен на продукты

Министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин прокомментировал рост цен на продукты питания в Казахстане, передает BaigeNews.kz.

"Весь прошлый год мы консолидировали финансовые ресурсы в достаточно сложной ситуации. Порядка 100 миллиардов мы собрали, 25 миллиардов выделили на сахар, чтобы закрыть сахарную цену. В ближайшее время запустится четвёртый сахарный завод, который долгое время стоял, он модернизирован. На оставшиеся средства мы закупили в стабилизационные фонды картошку, морковку, лук, капусту. В достаточном объёме, чтобы обеспечить с февраля по май потребность казахстанцев. У нас продукции очень много. Сейчас мы начали интегрироваться. Вот, о чём я говорил в прошлом году, в сентябре. Эта схема начинает работать сейчас", - рассказал он в кулуарах сената. 

По словам министра, эту работу не начинали в декабре или январе, потому что Казахстану не хватило бы продукции. Поэтому сейчас начинается экспансия продуктов со стабилизационных фондов по ценам, которые ведомство устанавливает для акиматов.

"Эти цены позволяют сбить инфляцию, вы должны чётко для себя понять: сейчас единственный тренд, который действует в этом поле - это инфляционные ожидания населения. Больше ничего. Ими пользуются трейдеры, перекупщики, постоянно взвинчивая цены. Поэтому мы встречным потоком вот эту массу продукции выбрасываем сейчас. Через 704 торговые точки с обязательным наличием кассовых аппаратов мы контролируем цены, у нас департамент торговли три раза в день снимает цены, контролирует. Вчера служба безопасности "Магнума" выявила девять человек, которые перекупали лук, а потом перепродавали его на рынках, это неправильно, но здесь мы не можем барьеры поставить. Это не запрещено. Но тогда надо ставить ограничения. Как только ставишь ограничения, возникает ажиотаж, подкрепляется ещё тем, что у нас кроме информационной сферы ещё есть и блогосфера, где люди пишут: качество плохое и так далее. Но надо сходить и посмотреть качество, хорошего качества лук по 130 тенге продают", - добавил глава ведомства. 

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#лук #цена #Серик Жумангарин
Артём Волков Журналист
Сегодня, 12:37
128
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