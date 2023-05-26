Из каких стран чаще приезжают трудовые мигранты в Казахстан

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Основными странами исхода трудовых мигрантов являются: Китай – 3 652 человек (24 процента), Узбекистан – 1 843 человек (12 процентов), Индия – 1 741 человек (12 процентов), Турция – 1 534 человек (10 процентов), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минтруда страны.

В целом по состоянию на 1 мая 2023 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 15 129 иностранных граждан.

"Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (далее – ИРС) имеются следующие категории: 583 разрешения для руководителей и их заместителей (первая категория), 2 993 разрешения для руководителей структурных подразделений (вторая категория). Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 7 080 и 891 человек соответственно. Также на сезонные работы привлечены 1 717 человек, а в рамках корпоративного перевода – 1 865 человек", - говорится в сообщении.

На данный момент в Казахстане насчитывается 1 746 работодателей, использующих ИРС. На них работают более 411,5 тысяч граждан Казахстана, что составляет 96 процентов от общей численности работников.

"По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах: строительства – 5 317 человек (35 процентов), сельского, лесного и рыбного хозяйства – 1 572 человек (10 процентов), горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1 443 человек (10 процентов), профессиональной, научной и технической деятельности – 979 человек (7 процентов), обрабатывающей промышленности – 960 человек (7 процентов)", - добавили в Минтруда.

Основными странами исхода трудовых мигрантов являются: Китай – 3 652 человек (24 процентов), Узбекистан – 1 843 человек (12 процентов), Индия – 1 741 человек (12 процентов), Турция – 1 534 человек (10 процентов).

Напомним, в целях защиты внутреннего рынка труда министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2023 году общая квота установлена в размере 0,24 процента по отношению к численности рабочей силы в республике, или 22 260 единиц.