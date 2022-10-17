Из аэропорта Актобе запустят пять новых направлений

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Международный аэропорт Алии Молдагуловой планирует запустить пять новых направлений из Актобе в Пхукет, Дубай, Ташкент, Самару и Уральск, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.

"В частности, новый маршрут до Пхукета откроется с 19 октября, а в Дубай - с 24 октября. Прямой рейс в Уральск запустят первого ноября, время в пути составит один час и 10 минут. Рейсы в Ташкент и Самару также будут запущены в ноябре этого года", - сообщили в пресс-службе города.

Уточняется, что в Дубай, Самару и Уральск рейсы будут совершаться дважды в неделю, в Пхукет и Ташкент по одному разу, при необходимости количество рейсов увеличат.

Работа по расширению границ воздушной гаванью будет продолжена: до конца текущего года планируется увеличить маршрутную сеть.

Напомним, ранее сообщалось, что 25 октября из Казахстана запустят прямой рейс во Вьетнам. Полёты Алматы – Нячанг будут выполняться дважды в неделю. С 25 декабря самолёты начнут летать из Астаны.