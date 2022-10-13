Прямой рейс из Казахстана во Вьетнам запустят уже 25 октября

Казахстан и Вьетнам свяжут новые авиарейсы вьетнамской авиакомпании Vietjet Air. С 25 октября из аэропорта Алматы можно будет за девять часов добраться до туристическкой столицы центрального Вьетнама Нячанга, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Новый авиамаршрут презентовали в ходе мероприятия, посвящённого празднованию 30-летия установления отношений между Казахстаном и Вьетнамом. Первый лайнер типа А-330 начнёт выполнение регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы – Нячанг по средам и субботам уже 25 октября.

Ещё один прямой рейс появится в аэропорту Астаны. С 25 декабря борты лоукостера Vietjet Air начнут летать в Нячанг из столицы Казахстана. Полёты будут также выполняться дважды в неделю, по понедельникам и четвергам.