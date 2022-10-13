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  • Прямой рейс из Казахстана во Вьетнам запустят уже 25 октября
pixabay.com Сегодня, 09:23
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Фото: pixabay.com

Прямой рейс из Казахстана во Вьетнам запустят уже 25 октября

Полёты Алматы – Нячанг будут выполняться дважды в неделю. С 25 декабря самолёты начнут летать из Астаны.

Казахстан и Вьетнам свяжут новые авиарейсы вьетнамской авиакомпании Vietjet Air. С 25 октября из аэропорта Алматы можно будет за девять часов добраться до туристическкой столицы центрального Вьетнама Нячанга, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Новый авиамаршрут презентовали в ходе мероприятия, посвящённого празднованию 30-летия установления отношений между Казахстаном и Вьетнамом. Первый лайнер типа А-330 начнёт выполнение регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы – Нячанг по средам и субботам уже 25 октября.

Ещё один прямой рейс появится в аэропорту Астаны. С 25 декабря борты лоукостера Vietjet Air начнут летать в Нячанг из столицы Казахстана. Полёты будут также выполняться дважды в неделю, по понедельникам и четвергам.

"Новые маршруты, соединяющие Казахстан и Центральную Азию с Вьетнамом будут способствовать развитию совместных проектов в области экономики, торговли и туризма. Авиакомпания обеспечит клиентов отличным сервисом на современном широкофюзеляжном самолете A330 в путешествиях, работе, учебе, посещении родных и по другим причинам", - цитирует вице-президента вьетнамской авиакомпании Чу Вьет Куонг МИА "Казинформ".

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#авиарейсы #Алматы #Вьетнам #КГА
Журналист
Сегодня, 09:23
524
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