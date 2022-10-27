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Facebook / FlyArystan Сегодня, 05:46
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Фото: Facebook / FlyArystan

Из аэропорта Актобе выполнен первый рейс в Дубай

В Актобе из международного аэропорта имени Алии Молдагуловой выполнен первый рейс в Дубай (ОАЭ), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

Полёты выполняет авиакомпания FlyArystan на судне Airbus А320. Первым рейсом из Актобе в ОАЭ вылетели 180 пассажиров. 

Рейсы будут выполняться дважды в неделю в понедельник и пятницу. 

В результате переговоров с министерством индустрии и инфраструктурного развития РК достигнута договорённость об открытии рейсов из Актобе в Пхукет, Дубай, Ташкент, Самару и Уральск. 19 октября авиакомпания Scat открыла рейсы по направлению Актобе – Пхукет – Актобе.  С 1 ноября авиакомпания QAZAQ AIR начнёт летать по маршруту Актобе – Уральск – Актобе. В ноябре ожидается открытие рейсов из Актобе в Ташкент и Самару. До конца текущего года планируется увеличить маршрутную сеть ещё на два направления, сообщили в акимате Актюбинской области.

Видео: акимат Актюбинской области
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#авиаперевозки #авиарейсы #Актобе #ОАЭ #гражданская авиация
BaigeNews.kz
Сегодня, 05:46
144
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