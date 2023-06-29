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BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 10:40
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Сегодня, 10:40
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Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Июль в Казахстане начнётся с жары

После прохладных и дождливых недель июня второй месяц лета в Казахстане начнётся с 30-градусной жары. Такой прогноз дают синоптики "Казгидромета", передаёт BaigeNews.kz.

По данным метеорологов, в ближайшие трое суток погоду на большей части территории республики будут определять атмосферные фронтальные разделы, которые принесут кратковременные дожди с грозами и порывистый ветер.

1 июля на западе страны ожидаются сильные дожди, возможен град, а на севере и в центре Казахстана погода преимущественно без осадков.

"Ожидается постепенное повышение дневных температур на севере до 25-30, в центре до 30-35, на юге до 33-38, на юго-востоке до 28-33 тепла, на востоке республики столбики термометров днём повысятся до 17-25 тепла, а на западе страны значительных изменений в температурном фоне не ожидаются, воздух днём прогреется до 25-30, на юго-западе до 33-38 тепла", - говорится в сообщении.

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Сегодня, 10:40
195
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