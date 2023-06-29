Июль в Казахстане начнётся с жары

Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

После прохладных и дождливых недель июня второй месяц лета в Казахстане начнётся с 30-градусной жары. Такой прогноз дают синоптики "Казгидромета", передаёт BaigeNews.kz.

По данным метеорологов, в ближайшие трое суток погоду на большей части территории республики будут определять атмосферные фронтальные разделы, которые принесут кратковременные дожди с грозами и порывистый ветер.

1 июля на западе страны ожидаются сильные дожди, возможен град, а на севере и в центре Казахстана погода преимущественно без осадков.