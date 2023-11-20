Итоги за год реализации Президентской предвыборной платформы представили в правительстве Казахстана

В правительстве рассказали о конкретных результатах, достигнутых за год реализации программы президента Казахстана "Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда", передаёт BaigeNews.kz.

Как пишет Primeminister.kz, в первом материале речь пойдет об исполнении задач по дальнейшему развитию социальной сферы.

В правительстве напомнили, что недавно Глава государства подписал законодательные поправки для запуска с 1 января 2024 года проекта "Национальный фонд – детям". В рамках него 50% инвестиционного дохода Нацфонда будет распределяться между всеми детьми в возрасте до 18 лет. С 1 января 2023 года размер минимальной заработной платы увеличен с 60 тысяч до 70 тысяч тенге. Благодаря этому выросли денежные доходы порядка 1,8 миллиона наёмных работников, занятых во всех отраслях на предприятиях различных форм собственности. Период выплаты государственных пособий и социальных выплат по уходу за ребенком увеличен с 1 года до 1,5 лет.

По состоянию на 1 ноября порядка 632 тысяч родителей получили выплаты на сумму свыше 258 миллиардов тенге.

Отмечается, что монетизирован гарантированный социальный пакет для детей в возрасте от одного года до шести лет из числа получателей адресной социальной помощи (АСП), который ранее выдавался в товарном виде.

На 1 ноября дополнительная выплата назначена 182 тыс. детей на сумму шесть миллиардов тенге.

Также в правительстве подчеркнули, что была внедрена Цифровая карта семьи (ЦКС), которая предусматривает оказание господдержки в проактивном формате без необходимости обращения в различные инстанции. В части реализации поручения по трудоустройству более 3,3 млн граждан до 2029 года ведется планомерная работа по созданию 450 тысяч новых рабочих мест, в том числе 200 тыс. (44%) — для молодежи.

Отмечается, что усилена система поддержки временно нетрудоустроенных граждан, в том числе за счёт увеличения размеров социальных выплат по потере работы до 45% от дохода. По состоянию на 1 ноября её получили 172,3 тысячи человек на сумму 37,8 миллиарда тенге. Выдано более девяти тысяч грантов (до 400 МРП) предпринимателям из числа социально уязвимых групп населения, в том числе с особыми потребностями.

Принят Комплексный план по защите детей от насилия, превенции суицида, обеспечению их прав и благополучия на 2023-2025 годы.

Принята Концепция государственной молодежной политики РК на 2023-2029 годы, предусматривающая расширение охвата молодых людей различными мерами господдержки, стимулирование предпринимательства молодежи, обеспечение трудоустройства.