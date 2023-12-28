Итоги работы в сфере строительства подвели в правительстве Казахстана

О строительстве нового жилья и модернизации инфраструктуры ЖКХ рассказали в правительстве, передаёт BaigeNews.kz.

По итогам 11 месяцев в Казахстане введено свыше 15 миллионов квадратных метров нового жилья, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Благодаря этому около 134 тысяч семей улучшили свои жилищные условия.

В целом по республике сдано в эксплуатацию 134 тысяч жилищ, из которых более 32 тысячи – индивидуальные жилые дома.

Объем строительных работ достиг 5,9 триллиона тенге, что на 12,6% больше, чем в прошлом году.

Наращивание собственного производства строительных материалов является важным компонентом развития отрасли. Так, утверждена Дорожная карта до 2027 года, включающая 270 проектов в сфере стройиндустрии общей стоимостью около 1,8 триллиона тенге.

В текущем году запущен 41 проект на 73 миллиарда тенге. Среди них заводы по производству извести первого сорта в Карагандинской области и производству асфальтобетона в Астане. Наряду с этим восстановлен и модернизирован цементный завод в области Абай. В области Жетысу расширено производство керамических плит. В Астане налажен выпуск кровельных и облицовочных материалов.

В ближайшее время ожидается ввод в эксплуатацию еще трёх проектов в Шымкенте на сумму два миллиарда тенге.

В целом производство строительных материалов в республике выросло на 10,2% до 1,03 триллиона тенге. При этом доля отечественных товаропроизводителей в общем объеме закупок стройматериалов увеличилась с 62 до 66%, что свидетельствует об укреплении их позиций на внутреннем рынке.

В рамках обеспечения очередников доступным социальным жильем в текущем году выделено свыше 104 млрд тенге на приобретение 10,9 тысячи арендных квартир, а также более 158 миллиардов тенге – на строительство и реализацию 12,5 тысячи единиц кредитного жилья.

"Отбасы банк" осуществил выдачу 4,4 тысячи льготных жилищных кредитов под 2% на сумму 43,7 миллиарда тенге, а также 2,7 тысячи кредитов под 5% на 32 миллиарда тенге. Речь о программах "Бақытты отбасы" и "Шаңырақ".

В целях недопущения точечной застройки разработан механизм единой градостроительной экспертизы, которая будет внедрена с января 2024 года. Теперь разработанные и откорректированные градостроительные проекты (генеральные планы, проекты детальной планировки и проекты застройки) будут проходить комплексную экспертизу с обязательной регистрацией в информационной системе Госградкадастра.

Для усиления контроля в сфере долевого строительства и снижения рисков возникновения долгостроев разработаны новые поправки в законодательство:

планируется запретить предварительные договоры приобретения жилья, что позволит избежать обмана дольщиков, которые вносят деньги застройщикам без заключения полноценного договора долевого участия;

для повышения ответственности застройщиков предусматривается увеличение штрафных санкций за незаконное привлечение средств дольщиков с дальнейшим приостановлением строительства.

В настоящее время данные поправки находятся на рассмотрении в Мажилисе.

В 2023 году установлен запрет на проектирование и строительство объектов жилья без инженерных сетей. Это исключит риски некачественного ввода объектов в эксплуатацию.

Ведется работа по внедрению нового механизма контроля "мера оперативного реагирования". Он позволит в рамках профилактического контроля без посещения своевременно реагировать и пресекать нарушения, в том числе с приостановлением строительно-монтажных работ вплоть до лишения разрешительных документов (лицензии, аттестаты, аккредитация).

В Астане на начало текущего года незавершенными оставались 16 проблемных объектов с участием более четырёх тысяч дольщиков. В 2023 году порядка 3,6 тысячи дольщиков получили ключи от квартир. Оставшиеся дольщики получат ключи в первом полугодии 2024 года.

В целом по Астане за последние годы с участием государства было завершено строительство более 120 проблемных многоквартирных жилых домов, решены жилищные вопросы более 14 тысяч дольщиков.

В текущем году отремонтировано 560 километров тепловых сетей, а также 1,7 тысячи километров сетей водоснабжения и водоотведения.

До конца года планируется довести уровень обеспеченности жителей страны услугами водоснабжения до 97,6%, в том числе в городах – до 98,8%, в селах – до 96,3%. В целом по поручению Главы государства до конца 2025 года планируется обеспечить чистой питьевой водой 100% населения.