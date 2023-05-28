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  • Итальянцы пробуют казы: ролики о вкусе национальных блюд стали популярными в Сети
скриншот с видео instagram.com/marcoseverio Сегодня, 19:48
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Сегодня, 19:48
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Фото: скриншот с видео instagram.com/marcoseverio

Итальянцы пробуют казы: ролики о вкусе национальных блюд стали популярными в Сети

Алматинский блогер итальянского происхождения Марко Валерио Солини на своей странице в Instagram делится видео о том, как его соотечественники пробуют казахские национальные блюда, передаёт BaigeNews.kz.

Марко Валерио женат на казахстанке, вот уже несколько лет живёт в Алматы и ведёт свой блог.  На родине молодой человек угощает своих друзей гостинцами из Казахстана, а затем записывает реакцию на видео.

Итальянцы с удовольствием пробуют различные блюда и оценивают вкус до 10 баллов.

 
 
 
 
 
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Публикация от Marco Valerio Solini (@marcoseverio)

Больше всего подписчикам блогера понравилось видео, где итальянцы пробуют казы. В комментариях люди советуют угощать друзей едой домашнего приготовления, а не из магазина, чтобы не испортить впечатление о национальной кухне Казахстана.

 
 
 
 
 
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Публикация от Marco Valerio Solini (@marcoseverio)

Кроме казы итальянцы оценили вкус иримшика, бастурмы и жая.

 
 
 
 
 
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Публикация от Marco Valerio Solini (@marcoseverio)

Также в одном из видео Марко Валерио интересовался у прохожих, знают ли они Иманбека. Как выяснилось, большинство на слух узнаёт ремиксы казахстанского обладателя Грэмми.

 
 
 
 
 
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Публикация от Marco Valerio Solini (@marcoseverio)

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Сегодня, 19:48
317
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