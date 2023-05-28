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Итальянцы пробуют казы: ролики о вкусе национальных блюд стали популярными в Сети
Алматинский блогер итальянского происхождения Марко Валерио Солини на своей странице в Instagram делится видео о том, как его соотечественники пробуют казахские национальные блюда, передаёт BaigeNews.kz.
Марко Валерио женат на казахстанке, вот уже несколько лет живёт в Алматы и ведёт свой блог. На родине молодой человек угощает своих друзей гостинцами из Казахстана, а затем записывает реакцию на видео.
Итальянцы с удовольствием пробуют различные блюда и оценивают вкус до 10 баллов.
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Больше всего подписчикам блогера понравилось видео, где итальянцы пробуют казы. В комментариях люди советуют угощать друзей едой домашнего приготовления, а не из магазина, чтобы не испортить впечатление о национальной кухне Казахстана.
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Кроме казы итальянцы оценили вкус иримшика, бастурмы и жая.
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Также в одном из видео Марко Валерио интересовался у прохожих, знают ли они Иманбека. Как выяснилось, большинство на слух узнаёт ремиксы казахстанского обладателя Грэмми.
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