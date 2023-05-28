Итальянцы пробуют казы: ролики о вкусе национальных блюд стали популярными в Сети

Фото: скриншот с видео instagram.com/marcoseverio

Алматинский блогер итальянского происхождения Марко Валерио Солини на своей странице в Instagram делится видео о том, как его соотечественники пробуют казахские национальные блюда, передаёт BaigeNews.kz.

Марко Валерио женат на казахстанке, вот уже несколько лет живёт в Алматы и ведёт свой блог. На родине молодой человек угощает своих друзей гостинцами из Казахстана, а затем записывает реакцию на видео.

Итальянцы с удовольствием пробуют различные блюда и оценивают вкус до 10 баллов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Marco Valerio Solini (@marcoseverio)

Больше всего подписчикам блогера понравилось видео, где итальянцы пробуют казы. В комментариях люди советуют угощать друзей едой домашнего приготовления, а не из магазина, чтобы не испортить впечатление о национальной кухне Казахстана.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Marco Valerio Solini (@marcoseverio)

Кроме казы итальянцы оценили вкус иримшика, бастурмы и жая.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Marco Valerio Solini (@marcoseverio)

Также в одном из видео Марко Валерио интересовался у прохожих, знают ли они Иманбека. Как выяснилось, большинство на слух узнаёт ремиксы казахстанского обладателя Грэмми.