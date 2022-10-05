Истязавшего детей-инвалидов санитара осудили в Актобе

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Вопиющий случай произошел в Центре социального обслуживания №1 города Актобе, передает BaigeNews.kz со ссылкой на сайт "Мой город".

В учреждении несколько сотрудников периодически издевались над детьми с умственной отсталостью, ДЦП, синдромом Дауна и олигофренией разной степени. В апреле 2022 года прокуратура установила, что персонал Центра неоднократно наносил побои воспитанникам.

Все истязательства были запечатлены на камеры видеонаблюдения. По уголовному делу проходили четверо санитаров. Троих уже осудили, все они получили условные сроки за истязание детей. Как сообщает портал, накануне вынесен приговор в отношении четвёртого санитара. Суд учёл, что мужчина раскаялся и имеет малолетних детей. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на четыре года и шесть месяцев.

Приговор суда не вступил в законную силу.