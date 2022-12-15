История одной закупки: как тендеры порождают объекты-призраки

Памятник потерянному полумиллиарду бюджетных тенге. Так жители поселка Абайлы назвали этот объект. Электрическую подстанцию рядом с их населенным пунктом построили пять лет назад, но её до сих пор не запустили.

Сегодня в программе "История одной закупки" расскажем о том, как в Туркестанской области строят инфраструктурные объекты. Благих идей действительно предостаточно. Власти стараются обеспечить особенно сельскую местность электричеством и водой. Преимущественно те посёлки, где увеличивается потребность. Например, открывается производство. Таким образом государство помогает бизнесу и к местным жителям ведут блага цивилизации. Но, к сожалению, не всегда подобные проекты доводят до конца. Наши корреспонденты расскажут об одном из таких.

Памятник потерянному полумиллиарду бюджетных тенге. Так жители поселка Абайлы назвали этот объект. Электрическую подстанцию рядом с их населенным пунктом построили пять лет назад, но её до сих пор не запустили.

А ведь когда началось строительство, сельчане даже порадовались. По задумке местных властей тут должна была развернуться выгодная территория для бизнеса – индустриальная зона, где должны были развивать пищевую промышленность. Тогда акимат сообщил, что есть желающие построить заводы и фабрики. Теперь от амбициозных планов остались только разбитые ящики и обрезанные провода. Миллионы, ушедшие на мощный трансформатор, в тени.

Найти и задержать расхитителей так и не удалось. А вот мечта создать индустриальную зону на пустыре местных властей не покинула. Они вновь сюда вернулись и подсчитали - сколько бюджетных денег теперь надо, чтобы восстановить объект и всё-таки запустить производство.

Теперь решено сделать здесь агропромышленный комплекс. Но пока только два предпринимателя решили рискнуть и вложиться в дело. О своих планах рассказывать они отказались.

Эта история закупки – наглядный пример того, как в стране появляются памятники потерянным бюджетным миллионам. К сожалению, по стране таких предостаточно. Строят водопроводы, которые не запускаются. ТЭЦ – которые превращаются в долгострой. И вот теперь подстанция. А ведь государственные деньги выделяются, и в случае прекращения отношений с подрядчиками, суды вроде бы тоже исполняют свои обязанности. Только вот результат от этого весьма плачевный. Потребители услуг так эти самые услуги и не получают и годами живут ожиданиями.