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alau.kz Сегодня, 12:58
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Фото: alau.kz

Историк Дмитрий Лёгкий стал депутатом Мажилиса РК

Он получил соответствующее удостоверение и нагрудный знак.

"Вакантный мандат депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан члену Общественного объединения "Народная партия Казахстана" Легкому Дмитрию Максимовичу", - постановлено в ЦИК РК.

Дмитрий Лёгкий является профессором Костанайского регионального университета имени А. Байтурсынова, доктором исторических наук. 

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BaigeNews.kz
Сегодня, 12:58
85
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