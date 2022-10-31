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Сегодня, 12:58
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Историк Дмитрий Лёгкий стал депутатом Мажилиса РК
Он получил соответствующее удостоверение и нагрудный знак.
"Вакантный мандат депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан члену Общественного объединения "Народная партия Казахстана" Легкому Дмитрию Максимовичу", - постановлено в ЦИК РК.
Дмитрий Лёгкий является профессором Костанайского регионального университета имени А. Байтурсынова, доктором исторических наук.
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