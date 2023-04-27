Истинный патриотизм нельзя путать с национальным чванством — глава государства

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Президент Казахстана призвал не путать патриотизм с национальным чванством. По его словам, конфликты в мире происходят из-за национального высокомерия, передаёт BaigeNews.kz.

"Все конфликты и войны в мире происходят от национального высокомерия, нежелания и неумения видеть в представителе другого этноса, другой национальности близкого человека и друга. Истинный патриотизм ни в коем случае нельзя путать с национальным чванством. Поэтому мы продолжим развивать Ассамблею, совершенствовать методы работы, регулярно обновлять её состав. Мы – дети одной земли, сыновья и дочери одного народа! Нам всем хватит места на бескрайних просторах Великой степи. Нам всем есть, что беречь на этой священной земле, ради чего работать и жить. Будущее Казахстана, судьба наших детей, наследие наших предков – всё в наших руках. И мы с гордо поднятой головой принимаем любые вызовы времени", — сказал президент.

Токаев отметил качества, которые могут стать залогом успешного построения Справедливого Казахстана.

"Мы – единый народ, и мы преодолеем все испытания. В каждом соотечественнике я вижу пример подлинного патриотизма, высокой гражданской ответственности, добросовестного отношения к делу. Именно эти качества являются залогом успешного построения Справедливого Казахстана! Казахстан – это большая сплоченная нация, можно сказать, команда, в которой каждый этнос вносит свой бесценный вклад в укрепление дружбы, гармонии и согласия. Мы должны быть непоколебимы в приверженности своим фундаментальным ценностям. Убеждён, неуклонно следуя по пути построения сильного государства и справедливого общества для всех и каждого, мы превратим нашу страну в несокрушимый монолит свободы и независимости", — подчеркнул глава государства.

Он также отметил, что вся основная работа Ассамблеи народа Казахстана должна идти именно на местах.

"От региональных ассамблей и местных этнокультурных объединений будет зависеть не только реализация задач, поставленных на этой сессии, но и успех реформ в целом. Для повышения эффективности государственной политики необходим комплексный анализ. Правительству до конца года следует подготовить аналитический доклад с анализом текущего состояния процесса нациестроительства с соответствующими актуальными рекомендациями. Необходимо уделить особое внимание научным исследованиям по этой проблематике. Безразличное отношение государственных органов к научным рекомендациям, зачастую остающимся без обратной связи, – это, в целом, большая тема для серьёзного разговора. Ожидаю от профильных министерств, Академии государственного управления конкретных предложений по повышению качества и практической отдачи от научно-аналитической работы", — сказал Токаев.

Как отметил президент, Ассамблея показала себя важнейшим общественно-политическим институтом, который олицетворяет собой и реализует на практике подлинные демократические принципы и ценности. Она успешно воплощает в жизнь принципы сосуществования и взаимодействия различных культур, что является наиболее актуальной проблемой современного мира.