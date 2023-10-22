Исправлять дефекты на дорогах за свой счёт заставили подрядчиков в Павлодарской области
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В Павлодарской области подрядчикам пришлось восстанавливать дорожное покрытие после того, как проверяющие выявили трещины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
С начала года на отремонтированных дорогах региона выявили 316 дефектов. Состояние асфальта проверяли сотрудники филиала Национального центра качества дорожных активов. Замечания у специалистов были по неровному асфальтобетонному покрытию и трещинам.
По данным центра, 147 дефектов подрядчики пока не устранили. Но делать это они будут за свой счёт.
"В адрес заказчиков и подрядных организаций направили письма. Указали выявленные нарушения и дали сроки на исправление дефектов, – сообщили в учреждении.
На устранение ранее выявленных замечаний подрядчики потратили 131 миллион тенге.
Специалисты центра добавили, что проекты по восстановлению районных дорог почти завершили. Бригады продолжают работать в Баянаульском, Майском, районе Аккулы, Аксу, Экибастузе и Павлодаре.
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