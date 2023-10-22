Исправлять дефекты на дорогах за свой счёт заставили подрядчиков в Павлодарской области

В Павлодарской области подрядчикам пришлось восстанавливать дорожное покрытие после того, как проверяющие выявили трещины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

С начала года на отремонтированных дорогах региона выявили 316 дефектов. Состояние асфальта проверяли сотрудники филиала Национального центра качества дорожных активов. Замечания у специалистов были по неровному асфальтобетонному покрытию и трещинам.

По данным центра, 147 дефектов подрядчики пока не устранили. Но делать это они будут за свой счёт.

"В адрес заказчиков и подрядных организаций направили письма. Указали выявленные нарушения и дали сроки на исправление дефектов, – сообщили в учреждении.

На устранение ранее выявленных замечаний подрядчики потратили 131 миллион тенге.

Специалисты центра добавили, что проекты по восстановлению районных дорог почти завершили. Бригады продолжают работать в Баянаульском, Майском, районе Аккулы, Аксу, Экибастузе и Павлодаре.