Использование нацвалют при взаимной торговле обсуждают главы правительств стран ЕАЭС в Кыргызстане

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов прибыл в Кыргызстан для участия в заседании Евразийского межправительственного совета, передаёт BaigeNews.kz.

В мероприятии принимают участие главы правительств Армении – Никол Пашинян, Беларуси – Роман Головченко, Кыргызстана – Акылбек Жапаров, России – Михаил Мишустин.

В узком составе участники заседания обсудили вопросы формирования общего рынка газа ЕАЭС, промышленной кооперации, регулирования алкогольного рынка и налогообложения при электронной торговле.

Кроме того, рассмотрен проект Соглашения об учреждении Евразийской перестраховочной компании, перечень приоритетных инфраструктурных проектов в сфере транспорта, ход работы по устранению препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС, а также меры по расширению использования национальных валют при взаимной торговле.

Премьер-министр РК совместно с главами делегаций принял участие во встрече с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.