Использование культуры в качестве инструмента политики будет пресекаться законом - глава МКИ

Министр культуры и информации Аида Балаева в очередной раз отметила, что культура не должна быть инструментом политики. Этот вопрос МКИ планирует урегулировать законом, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"К примеру, сейчас объявления о проведении концертов известных исполнителей размещаются в социальных сетях, реализуются билеты, но имеют место случаи отмены концертов. В целях пресечения этих и других негативных действий проводится работа по внесению поправок в законодательство по наложению мер запрета и взыскания на организаторов", - сказала Аида Балаева на расширенном заседании коллегии министерства культуры и информации.

Она добавила, что это актуальная проблема, решение которой будет представлено только после обсуждения общественностью.