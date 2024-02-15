  • 15 Февраля, 13:10
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Использование культуры в качестве инструмента политики будет пресекаться законом - глава МКИ

Сегодня, 12:50
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gov.kz Сегодня, 12:50
Сегодня, 12:50
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Фото: gov.kz

Министр культуры и информации Аида Балаева в очередной раз отметила, что культура не должна быть инструментом политики. Этот вопрос МКИ планирует урегулировать законом, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"К примеру, сейчас объявления о проведении концертов известных исполнителей размещаются в социальных сетях, реализуются билеты, но имеют место случаи отмены концертов. В целях пресечения этих и других негативных действий проводится работа по внесению поправок в законодательство по наложению мер запрета и взыскания на организаторов", - сказала Аида Балаева на расширенном заседании коллегии министерства культуры и информации.

Она добавила, что это актуальная проблема, решение которой будет представлено только после обсуждения общественностью. 

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