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Испанский производитель взрывчатки может перенести производство из России в Казахстан
Испанская компания рассматривает возможность реализации инвестиционных проектов в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу нацкомпании Kazakh Invest.
Сообщается, на встрече председателя комитета по инвестициям МИД РК Ардака Зебешева, главы Kazakh Invest Меиржана Юсупова и исполнительного директора испанской химической компании "MAXAM" Хуана Карлоса Гарсия обсуждалась реализация инвестиционного проекта по производству специальных компонентов для проведения в стране горнорудных работ.
На рынке Казахстана компания присутствует с 2002 года. Основными клиентами компании являются компании горнорудного сегмента — "Казахмыс", ArcelorMittal, "Казцинк", а также Bogatyr Acces Komir и CentralAsiaCement.
Хуан Карлос Гарсия рассказал, что в связи с геополитической ситуацией в регионе компания начала испытывать сложности в транспортировке продукции и доступе к сырьевым ресурсам. В связи с этим рассматривает возможность переноса производственных мощностей из России в Казахстан. По его словам, сумма инвестиций может составить более 15 млн долларов.
Ардак Зебешев рассказал о преимуществах инвестирования в Казахстан, благоприятном деловом климате страны и о мерах господдержки при реализации инвестпроектов.
Меиржан Юсупов пригласил испанскую компанию к расширению инвестиционного сотрудничества.
Компания "MAXAM" – промышленная группа, которая является одним из мировых лидеров в сфере разработки и производства взрывчатых веществ и систем взрывания, предназначенных для гражданского использования в горной промышленности, строительстве и т.д. Компания изготавливает патроны и порох для спортивной стрельбы и охоты, является поставщиком различных химикатов и удобрений.
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