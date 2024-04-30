Исламские фонды заинтересованы в участии в проектах модернизации инфраструктуры Казахстана

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров провел встречи с представителями крупных инвестиционных фондов и компаний стран Персидского залива, передаёт BaigeNews.kz.





На проходящем в Саудовской Аравии ежегодном заседании группы Исламского банка развития казахстанская делегация информирует участников о потенциальных направлениях для финансирования, а также о мерах Правительства по поддержке инвесторов и улучшению инвестклимата РК.

"Мы видим заинтересованность участников группы Исламского банка развития и крупных инвестиционных фондов региона в реализации проектов в тех секторах экономики, которые являются для нас приоритетными. В первую очередь это проекты из Национального инфраструктурного плана, разрабатываемого по поручению Главы государства, а также индустриальные, энергетические и агропромышленные проекты", - отметил Нурлан Байбазаров.

Речь идет о долгосрочных льготных займах, прямых инвестициях в проекты, исламском и корпоративном финансировании, грантах и технической поддержке по подготовке проектов и повышению квалификации казахстанских специалистов.

К слову, переговоры проведены с Саудовским фондом развития (SFD), Фондом международного развития ОПЕК (OFID), Кувейтским фондом арабского экономического развития (KFAED), Фондом развития Абу-Даби (ADFD), Исламской корпорацией по развитию частного сектора (ICD) и др.