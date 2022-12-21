Искусственный интеллект сможет бороться с фейковым контентом — эксперт

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Искусственный интеллект и BigData могут помочь в борьбе с фейковым контентом. Для этого специалисты должны научить машины отличать правду от лжи. Об этом на Центрально-Азиатском медиафоруме в Астане рассказал директор BigData Team Алексей Драль. Он отметил, что такие программы уже существуют внутри технологических компаний, передаёт BaigeNews.kz.

"Любой алгоритм имеет определённую степень точности, как и человек. Поэтому нельзя гарантировать 100 процентный недопуск непроверенной информации. Но алгоритмы будут работать всё лучше и лучше, они смогут отличать, что такое хорошо, что такое плохо. Она (машина) будет работать на примерах, которые ей показали", — отметил Драль.

Он добавил, что развитие искусственного интеллекта может лишить некоторых специалистов работы, так как машина сможет их заменить. Программа также способна полностью изменить современные СМИ.