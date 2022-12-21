Искусственный интеллект сможет бороться с фейковым контентом — эксперт

Лента новостей
- Встреча Зеленского с Байденом проходит в Белом доме 01:14 81
- Известных казахстанских вайнеров судят по делу о финпирамиде 00:39 92
- В трёх регионах Казахстана закрыты дороги республиканского значения 21.12.2022 136
- Продлить действующие предельные цены на ГСМ планируют в Казахстане 21.12.2022 111
- 135 ДТП произошли за день в Астане: полиция обратилась к водителям и пешеходам 21.12.2022 177
- Военнослужащего подозревают в изнасиловании дочери в Актау 21.12.2022 443
- Четыре человека погибли в ДТП в Алматинской области 21.12.2022 265
- Футболисты сборной Марокко необычно потратили все призовые за ЧМ-2022 21.12.2022 870
- Токаев посадил дерево у резиденции президента Узбекистана 21.12.2022 255
- Новые монеты номиналом 100 тенге выпущены в Казахстане 21.12.2022 301
- Автобусы задерживаются почти на час из-за непогоды в Астане 21.12.2022 186
- Взорвать ТЭЦ грозил пьяный житель Сатпаева 21.12.2022 172
- Ещё одну дорогу перекрыли в Карагандинской области 21.12.2022 209
- Токаев возложил цветы к монументу Независимости в Ташкенте 21.12.2022 189
- Подробности расследования аварии в Экибастузе рассказали в Генпрокуратуре 21.12.2022 404
- Имитировал женский голос: мошенник обманул актюбинку на 300 тысяч тенге 21.12.2022 211
- Сколько россиян решили остаться на ПМЖ в Казахстане, сообщили в МВД 21.12.2022 590
- Завод в Усть-Каменогорске сливал маслянистый концентрат в почву 21.12.2022 485
- Когда в Алматинской области появится 5G 21.12.2022 900
- 1,2 триллиона тенге направили на увеличение зарплаты казахстанских учителей в 2022 году 21.12.2022 221
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан 21.12.2022 235
- Трассу Караганда — Балхаш закрыли из-за непогоды 21.12.2022 207
- Технологический рывок за счет цифровизации: как нацпроект реализуют в Алматинской области 21.12.2022 189
- Токаев подписал ряд законов касательно налогов и геодезии 21.12.2022 409
- Готовивший теракт в Астане оказался полицейским 21.12.2022 1048
- Казахстан признан лидером по гендерному мэйнстримингу в центрально-азиатском регионе - Балаева 21.12.2022 480
- На факты насилия над детьми будет реагировать специальная рабочая группа 21.12.2022 345
- Водитель такси под действием наркотиков возил пассажиров в Павлодарской области 21.12.2022 420
- Гендерного равенства можно достичь с помощью доступного образования - эксперт 21.12.2022 290
- Мультфильм "Губка Боб" выйдет на казахском языке в 2023 году 21.12.2022 361
- Книгу о девушке-беркутчи из Монголии презентовали в Астане 21.12.2022 178
- Мобильные переводы чиновников начнут контролировать налоговики 21.12.2022 324
- Курс на цифровизацию: чем может похвастаться Алматинская область 21.12.2022 171
- Резкие скачки температуры прогнозируют синоптики в Казахстане 21.12.2022 371
- 98 коррекционных школ обеспечат оборудованием за счёт фонда "Қазақстан халқына" 21.12.2022 229
- Елена Рыбакина стала лауреатом престижной премии "Алтын Адам" 21.12.2022 216
- "В современных фильмах нет ярких женских ролей" — Аида Балаева 21.12.2022 170
- Мажилисмены просят Генпрокуратуру проверить законность сноса терминала алматинского аэропорта 21.12.2022 176
- Более 1000 детей бесплатно полетели на отдых по госпрограмме Kids Go Free 21.12.2022 222
- Выявить спекулятивных посредников в энергетической отрасли просят мажилисмены 21.12.2022 215
- Смягчить наказание за врачебную халатность предлагают в Казахстане 21.12.2022 172
- Президент направил телеграмму соболезнования родным в связи с кончиной Амангельды Айталы 21.12.2022 425
- Оружие и наркотики изъяли полицейские у трёх жителей Астаны 21.12.2022 357
- Дело Козачкова: спецпрокурорам поручили максимально объективно исследовать обстоятельства 21.12.2022 384
- Казахстан будет добиваться экстрадиции Мухтара Аблязова 21.12.2022 605
- 29 тысяч казахстанских чиновников скрывают свои активы 21.12.2022 271
- Число заболевших скарлатиной растёт в Казахстане 21.12.2022 418
- 6,5 тенге за рубль: курс российской валюты снизился на 6,8 процента за два дня 21.12.2022 229
- Кульгинов рассказал о концепции развития креативных индустрий в Казахстане 21.12.2022 171
- Искусственный интеллект сможет бороться с фейковым контентом — эксперт 21.12.2022 249
- "Казахстан — сердце Евразии". На медиафоруме обсуждают важность международного сотрудничества 21.12.2022 231
- Китай занимает первое место в общем объёме внешней торговли Казахстана - Минфин 21.12.2022 310
- Казахстанским учёным выделили 500 грантов для стажировки за рубежом 21.12.2022 284
- В McDonald's могут появиться котлеты и булочки казахстанского производства 21.12.2022 364
- Пресечена выписка фиктивных счетов-фактур на 7,5 триллиона тенге 21.12.2022 412
- Частные лаборатории будут делать тест на коронавирус без допразрешений 21.12.2022 256
- КНБ сообщил о подготовке теракта и пропаганде захвата власти в Казахстане 21.12.2022 9345
- Арыстанбеку Мухамедиулы продлили арест до 20 января 21.12.2022 209
- Число школьников в Алматы ежегодно растет на 12-14 тысяч 21.12.2022 238
- Цены на бьюти-услуги выросли почти на 20% в Казахстане 21.12.2022 382
- Казахстан может начать поставлять нефть в Германию уже в январе 2023 года 21.12.2022 252
- Казахстан занял 24 место в рейтинге стран по индексу голода 21.12.2022 441
- Уставный капитал для коллекторских агентств повысили в Казахстане 21.12.2022 440
- Как изменятся условия проекта "Серебряный возраст" с 1 января 2023 года 21.12.2022 289
- "Stranger": где и когда пройдёт следующий сольный концерт Димаша Кудайбергена 21.12.2022 340
- Правительство РК планирует вернуть в госсобственность промышленные активы 21.12.2022 323
- Жителю Усть-Каменогорска пришлось принять роды у супруги 21.12.2022 494
- Сборную Аргентины по футболу эвакуировали на вертолётах из-за миллионной толпы фанатов 21.12.2022 355
- 259 казахстанцев заразились коронавирусом за сутки 21.12.2022 422
- Какими будут пособия на детей в 2023 году 21.12.2022 587
- Пропавший больше двух недель назад житель Мангистау записал видеообращение 21.12.2022 2113
- Казнет растрогало видео встречи матери и сына спустя 15 лет разлуки 21.12.2022 402
- Массовая гибель тюленей на Каспии: Когда установят причину 21.12.2022 256
- В Костанае определили площадки для сноса ветхого жилья 21.12.2022 278
- Неизвестное заболевание зафиксировали в Афганистане 21.12.2022 414
- Штормовое предупреждение: На большей части Казахстана ожидается метель и ветер 21.12.2022 287
- Елена Рыбакина меньше чем за час обыграла пятую ракетку мира 21.12.2022 383
- Рабочий погиб на заводе в Аксу 21.12.2022 332
- Сырость и плесень: Жители новостроек замерзают в ЗКО 20.12.2022 356
- Вековой юбилей отметил ветеран войны Зулхарнай Сеитов 20.12.2022 389
Искусственный интеллект сможет бороться с фейковым контентом — эксперт
Искусственный интеллект и BigData могут помочь в борьбе с фейковым контентом. Для этого специалисты должны научить машины отличать правду от лжи. Об этом на Центрально-Азиатском медиафоруме в Астане рассказал директор BigData Team Алексей Драль. Он отметил, что такие программы уже существуют внутри технологических компаний, передаёт BaigeNews.kz.
"Любой алгоритм имеет определённую степень точности, как и человек. Поэтому нельзя гарантировать 100 процентный недопуск непроверенной информации. Но алгоритмы будут работать всё лучше и лучше, они смогут отличать, что такое хорошо, что такое плохо. Она (машина) будет работать на примерах, которые ей показали", — отметил Драль.
Он добавил, что развитие искусственного интеллекта может лишить некоторых специалистов работы, так как машина сможет их заменить. Программа также способна полностью изменить современные СМИ.
"Сейчас стоит вопрос построения аватаров, которые позволят решать вопросы или вести коммуникацию напрямую со зрителем или клиентом, потребителем вашего контента. Благодаря развитию технологий стало возможно решение задач по обработке и написанию текста, а следующим их шагом станет построение видеоконтента по запросам оператора. Это нас ожидает уже в ближайшем будущем — в течение года-двух. Это, конечно, гипотеза", — рассказал он в кулуарах Центрально-Азиатского медиафорума.
-
Trend news
- Известных казахстанских вайнеров судят по делу о финпирамиде 00:39 84
- Вымогатели угрожали компроматом и требовали 300 тысяч тенге у жителя Тараза 20.12.2022 769
- "Картину пытались выдать за реальность" — Смаилов обвинил акимов во вранье 20.12.2022 34786
- Выстрелил в жену, избил сына и покончил с собой: трагедия произошла в Акмолинской области 19.12.2022 23298
- "Әділ сөз" выразил обеспокоенность по поводу задержания Михаила Козачкова 18.12.2022 1048
- Задержан журналист Михаил Козачков 18.12.2022 1136
- Лишился должности полковник полиции из Туркестанской области, ставший героем видео 18.12.2022 18707
- В Новосибирске Дед Мороз с аквалангом нырнул в бассейн и покормил акул 17.12.2022 788
- Застрелившимся мужчиной в Талдыкоргане оказался экс-глава филиала "КазАгроФинанса" 14.12.2022 6660
- "Претензии к семье Назарбаева огромные" - эксперт о пропасти между богатыми и бедными казахстанцами 13.12.2022 45409
- Из-за семейной ссоры мужчина повесил троих детей и покончил с собой в Мангистауской области 13.12.2022 15630
- Талдыколь, ТЭЦ, дольщики - новый аким Астаны о проблемах, которые оставил Кульгинов 12.12.2022 2251
- Акимам запретили иметь больше трёх заместителей 12.12.2022 4344
- "Внимание госорганов приковано к лентам соцсетей, а не к реальным проблемам" - Токаев 12.12.2022 1887
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана стала чемпионкой мира 11.12.2022 2998
- Кто лишил красавицу Сабину Алтынбекову звания самой популярной спортсменки страны 11.12.2022 4340
- Казахстанский блогер разбил дорогое авто во время съёмок трюка с туалетной бумагой 11.12.2022 7042
- Не дал женщине прыгнуть с моста: полицейские ищут смелого костанайца 10.12.2022 2719
- "Жди меня там" - супруга погибшего пожарного опубликовала видео с мужем 09.12.2022 44937
- Озеленение по-шымкентски: в городе зимой высадили розы и хризантемы 08.12.2022 2108
- "Ставится вопрос, будет ли "Арселор Миттал Темиртау" работать в Казахстане или нет" - глава МИИР 08.12.2022 2876
- Проткнула ручкой руку школьника: выяснились обстоятельства инцидента в Шымкенте 07.12.2022 8903
- "Кому надо будет, покаются" - Жумангарин о ЧС в Экибастузе 06.12.2022 68650
- "Снимают видео и уезжают". Блогер из Экибастуза обратился к коллегам 06.12.2022 12345
- Любовь зла: казахстанка перевела 2,7 миллиона тенге мошеннику "из Великобритании" 05.12.2022 5339
- Кайрат Сатыбалды этапирован в колонию - суд 05.12.2022 14942
- Пришёл в школу в джинсах: в Шымкенте учительница вонзила ручку в руку пятиклассника 04.12.2022 18917
- Несовершеннолетнюю девушку вовлекли в проституцию в Уральске 03.12.2022 4787
- Блогера, запустившего фейерверк с крыши поста полиции, задержали в Алматы 03.12.2022 2433
- Кайрата Нуртаса и Торегали Тореали поздравили с вступлением в ряды ЛГБТ 02.12.2022 35751
- Гражданина Нигерии избили в Шымкенте 02.12.2022 2844
- За два года скончались 237 военнослужащих — сенатор о проблемах в Вооружённых силах Казахстана 01.12.2022 3680
- Рэпер Скриптонит высказался о ситуации в Экибастузе 30.11.2022 47619
- Плюющийся депутат о богатых казахстанцах: "Олигархи плевать хотели на интересы простых людей" 30.11.2022 7982
- Работник мойки всю ночь таксовал на авто клиента и "накатал" огромный штраф 28.11.2022 12327
- Бесстрашные. Самые опасные моменты работы своих сотрудников показал Антикор 27.11.2022 4160
- Пропавшего в Актобе КВНщика нашли погибшим 27.11.2022 55354
- Двоих депутатов из Кыргызстана не пустили через границу с Казахстаном 27.11.2022 3336
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана обратилась к Узбекистану 27.11.2022 21673
- В МВД прокомментировали митинг в Астане 27.11.2022 10274
- Осужден чиновник, заказавший убийство журналиста в Туркестанской области 25.11.2022 4719
- США могут упростить выдачу виз казахстанцам 25.11.2022 3392
- Имангали Тасмагамбетов получит новую должность 23.11.2022 5942
- Имел ли Карим Масимов двойное гражданство, прокомментировали в МИД 23.11.2022 4946
- Гендиректора АрселорМиттал внесли в список подозреваемых по факту взрыва на шахте 23.11.2022 3775
- Близнецы Касым и Жомарт родились в день выборов в Туркестанской области 22.11.2022 3646
- Успел вовремя: Димаш Кудайберген проголосовал на президентских выборах 20.11.2022 6509
- От экс-президента до Instagram-блогера. Кто из известных казахстанцев проголосовал на выборах 20.11.2022 4126
- "Кому я передал власть?" - Нурсултан Назарбаев прокомментировал выборы президента 20.11.2022 37911
- В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить 19.11.2022 22133
- Блогер пожаловался на "дрессировку" детей в садике Актау 19.11.2022 10466
- Гуру пикапа уже ждали в Алматы, но Алекс Лесли не прилетел 19.11.2022 7563
- Поливать деревья зимой собирались в Петропавловске. Но потом передумали 19.11.2022 4591
- "Соблазнитель казашек" Алекс Лесли вылетел в Казахстан, несмотря на запрет 18.11.2022 30648
- После возмущения пользователей в Сети имам из России отказался ехать в Казахстан 18.11.2022 46197
- Страницу Каракат Абден в Instagram заблокировали 18.11.2022 4641
- Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан 16.11.2022 19910
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 13.11.2022 7344
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 12.11.2022 12131
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 12.11.2022 6596
- Маленький аким из Астаны умилил пользователей соцсетей 10.11.2022 5674
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 10.11.2022 5573
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 12587
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 09.11.2022 45247
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 09.11.2022 5603
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 09.11.2022 5051
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 14888
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 5890
- Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские 06.11.2022 22538
- "Чёрная пятница" в Шымкенте закончилась массовой давкой 06.11.2022 7404
- Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком 06.11.2022 6601
- Драку устроили водители в Алматы 06.11.2022 7655
- Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы 05.11.2022 11878
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 10064
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 5988
- "Рахмет" закинул и поехал: служебную проверку начали в полиции Алматы после публикации российского блогера 04.11.2022 13725
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 5528
- "Это целый комплекс управления полётами": в Сети показали, как выглядит предвыборный штаб кандидата Токаева 03.11.2022 5589
- Будущее ФК "Кайрат": какие изменения произойдут в клубе после его передачи акимату 03.11.2022 6563
- Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос 03.11.2022 38240
-
- Токаев посадил дерево у резиденции президента Узбекистана 21.12.2022 244
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан 21.12.2022 232
- Токаев подписал ряд законов касательно налогов и геодезии 21.12.2022 402
- Токаев встретился с участниками Центрально-Азиатского медиафорума 20.12.2022 369
- Токаев провёл телефонный разговор с Эмиром Катара 19.12.2022 592
- Токаев принял руководителей Halyk Bank 19.12.2022 959
- Токаев дал поручения акиму Мангистауской области 12.12.2022 1717
- Половина функций правительства сводится к формальному одобрению решений — Токаев 12.12.2022 1509
- В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 09.12.2022 2015
- Токаев принял нового председателя Верховного cуда 08.12.2022 1848
- Кошанов доложил президенту о деятельности мажилиса 08.12.2022 1756
- Акимом Астаны назначили Жениса Касымбека 08.12.2022 2817
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 2673
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 3027
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 3524
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 3519
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 3719
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 3586
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 3721
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 4350
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 4474
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 4641
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 4781
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 4433
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 4853
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 4598
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 4717
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 4723
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 4868
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 5130
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 4876
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 5104
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 5230
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 5224
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 5446
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 5957
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 6229
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 5981
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 6400
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 6072
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 6137
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 6136
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 6000
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 6428
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 6694
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 6355
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 24713
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 6781
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 6546
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 6536
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 11713
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 7360
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 16597
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 14633
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 14651
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 15371
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 14112
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 18660
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 15291
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 16768
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 17795
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 17368
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 14862
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 15372
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 34228
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 16430
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 19401
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 15467
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 16650
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 17215
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 18699
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 16694
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 18705
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 18245
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 19504
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 19280
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 35961
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 19818
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 20760
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 20334