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Baigenews.kz Вчера, 12:41
249
Вчера, 12:41
249
Фото: Baigenews.kz

Искусственный интеллект сможет бороться с фейковым контентом — эксперт

Искусственный интеллект и BigData могут помочь в борьбе с фейковым контентом. Для этого специалисты должны научить машины отличать правду от лжи. Об этом на Центрально-Азиатском медиафоруме в Астане рассказал директор BigData Team Алексей Драль. Он отметил, что такие программы уже существуют внутри технологических компаний, передаёт BaigeNews.kz.

"Любой алгоритм имеет определённую степень точности, как и человек. Поэтому нельзя гарантировать 100 процентный недопуск непроверенной информации. Но алгоритмы будут работать всё лучше и лучше, они смогут отличать, что такое хорошо, что такое плохо. Она (машина) будет работать на примерах, которые ей показали", — отметил Драль. 

Он добавил, что развитие искусственного интеллекта может лишить некоторых специалистов работы, так как машина сможет их заменить. Программа также способна полностью изменить современные СМИ.  

"Сейчас стоит вопрос построения аватаров, которые позволят решать вопросы или вести коммуникацию напрямую со зрителем или клиентом, потребителем вашего контента. Благодаря развитию технологий стало возможно решение задач по обработке и написанию текста, а следующим их шагом станет построение видеоконтента по запросам оператора. Это нас ожидает уже в ближайшем будущем — в течение года-двух. Это, конечно, гипотеза", — рассказал он в кулуарах Центрально-Азиатского медиафорума.

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#медиафорум #технологии #СМИ
Артём Волков Журналист
Вчера, 12:41
249
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