"Искусственный интеллект" назван словом года

Словарь Collins Dictionary назвал словом года искусственный интеллект, передаёт BaigeNews.kz.

"Революционная языковая модель на основе искусственного интеллекта ворвалась в общественное сознание в конце 2022 года, поразив нас своей способностью имитировать естественную человеческую речь. На самом деле она может сделать гораздо больше", - отмечается в статье Collins Dictionary Language Blog.

Collins определяет искусственный интеллект как "моделирование психических функций человека с помощью компьютерных программ".

Автор статьи задаётся вопросом, который волнует человечество, но на который пока нет ответа: Смогут ли машины стать похожими на людей? И как это отразится на нас?

Что думают эксперты о плюсах и минусах искусственного интеллекта в целом и ChatGPT, в частности, читайте в материале BaigeNews.kz.