"Искусственный интеллект" назван словом года
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Словарь Collins Dictionary назвал словом года искусственный интеллект, передаёт BaigeNews.kz.
"Революционная языковая модель на основе искусственного интеллекта ворвалась в общественное сознание в конце 2022 года, поразив нас своей способностью имитировать естественную человеческую речь. На самом деле она может сделать гораздо больше", - отмечается в статье Collins Dictionary Language Blog.
Collins определяет искусственный интеллект как "моделирование психических функций человека с помощью компьютерных программ".
Автор статьи задаётся вопросом, который волнует человечество, но на который пока нет ответа: Смогут ли машины стать похожими на людей? И как это отразится на нас?
Что думают эксперты о плюсах и минусах искусственного интеллекта в целом и ChatGPT, в частности, читайте в материале BaigeNews.kz.
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