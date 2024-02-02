Искусственный интеллект для диагностики инсульта внедрили в больнице УДП РК

В Центральной клинической больнице УДП РК внедрили искусственный интеллект Cerebra в области нейрорадиологии для сверхточной диагностики ишемического и геморрагического инсульта, передаёт BaigeNews.kz.

Программное обеспечение, включённое в список десяти самых инновационных проектов мира в сфере медицинского искусственного интеллекта, создано отечественными разработчиками.

Презентацию программы врачам ЦКБ провела команда Cerebra. Медицинский руководитель проекта Меруерт Сайфуллакызы рассказала, что с помощью искусственного интеллекта программное обеспечение определяет наличие инсульта в течение 5-10 минут и автоматически показывает изменения головного мозга. В результате риски неврологических осложнений минимизируются. Технология позволяет поставить диагноз и начать лечение в кратчайшие сроки.

"Разработка программы началась в 2018 году в лаборатории искусственного интеллекта. Над ней трудились порядка 40 специалистов, которые на базе 100 тысяч данных смогли обучить нейронные сети оперативно и точно проводить детекцию инсульта. Программа постоянно обновляется. Для нас было важным разработать универсальную программу, чтобы по ней оперативно и точно диагностировали инсульты не только специализированные центры столицы и Алматы, но и больницы по всей стране. На сегодня через данное программное обеспечение исследование прошли более 1 000 пациентов по всему Казахстану", - рассказала руководитель проекта.

После обработки данных результаты снимка будут появляться в специальном мобильном приложении, которое врачам необходимо установить на смартфонах.

Приложением уже успешно пользуются не только в Казахстане, но и за рубежом.